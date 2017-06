El recorrido de un padre en bicicleta por más de 1,000 millas para escuchar el corazón de su hija

La poeta mexicana Marisol tiene insuficiencia renal crónica y debió enfrentar una difícil búsqueda de un trasplante de riñón, que dejó de funcionar adecuadamente y no le era posible limpiar las toxinas de su cuerpo. El riesgo de esta enfermedad es que el sistema de órganos comience a fallar de manera sistemática y, sin un tratamiento de hemodiálisis, la persona fallezca al poco tiempo. “La insuficiencia renal, me ha enseñado a amarrarme a la vida con uñas y dientes, que me gusta lo que cada mañana trae y sé que el presente es el único sitio seguro", escribió