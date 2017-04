El parto de la jirafa April que miles están esperando y que (ahora sí) podría ocurrir en cualquier momento

La jirafa April no dio a luz el sábado y, por ahora, tampoco el domingo. Las redes sociales continúan conmocionadas por la larga espera para conocer a la cría, que ya está en los días finales de su gestación.

La demanda de información sobre April ha sido tal, que el Animal Adventure Park de Nueva York, donde está resguardada la jirafa, ha emitido reportes periódicos en su página de Facebook sobre el avance del parto. El de este domingo informa que durante la mañana no tuvo apetito y que su ubre está llena. "April sigue actuando distinto a como es ella. Continuamos vigilándola y esperando", se lee.



También han generado alertas por mensajes de texto para que los fans del animal puedan enterarse inmediatamente cuando la cría nazca. La subscripción es de 4.99 dólares.

Los empleados han asegurado que el alumbramiento podría ocurrir en cualquier momento, según reporta el diario The Washington Post.

April, la jirafa, se hizo famosa en febrero, cuando el Animal Adventure Park arrancó un video en vivo en YouTube con el que los fans pueden seguir minuto a minuto el embarazo de la jirafa. El movimiento a favor de la jirafa llevó a la tienda Toys R Us ha colocado su logo en la pantalla del video. Hasta el momento, 439,335 personas se han suscrito al canal.

Mientras, la espera del pequeño ha generado bromas e incluso comentarios de preocupación en las redes sociales bajo las etiquetas #AprilTheGiraffe y "aprilthegiraffewatch2017. Te mostramos algunas de ellas:

El usuario de Twitter Guinness the Cat escribió: "¡Ok, gente! ¡La actualización de #AprilTheGiraffe dice que no esperan que la cría nazca antes de la medianoche. Ahora es el momento de bañarse, alimentar a la familia y limpiar!".



Okay, folks! #AprilTheGiraffe's update says they don't expect a calf before midnight. Now's the time to shower, feed your family, & clean! pic.twitter.com/CZrIyJrvoQ — Guinness the Cat (@TigerGuinness) April 2, 2017

Otra usuaria de la red social, Janell McCoy, escribió con preocupación que una caminata quizás podría ayudar a propiciar el parto.



Why is April always in that cage? Maybe a walk would help her. Isn't that what they tell full term women? #AprilTheGiraffe — Janelle McCoy (@jnelmccoy) April 2, 2017



Y otra persona identificada en Twitter como Tonie contó que incluso canceló una cita médica por la preocupación que le genera la jirafa:



@jennyfwa Join the club...I went as far as canceled my Drs appt, I was sooo worried Id miss it #AprilTheGiraffe ...Im a mess! LOL pic.twitter.com/wxVlasMoY3 — Tonie (@itchiefeetadven) March 23, 2017

En Facebook, los rumores sobre un nacimiento se viralizaron con bromas, publicaciones que muestran el falso nacimiento y negocios que surgieron tras la larga espera de la cría de April:

"Vamos April, puedes hacerlo", escribió Michelle Henderson, quien acompañó su post con una imagen que muestra una bola mágica que tras la pregunta "¿tendrá April a su bebé?", responde: "Pregúntame de nuevo más tarde".



Una madre incluso se colocó una cabeza de jirafa y tomó videos (alguno con casi cuatro millones de reproducciones) y fotos antes y después de su parto mostrando a su bebé: