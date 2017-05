El padre de Texas que cumplió su amenaza: "Si recibo otra queja de tu profesor, me sentaré contigo en clase"

Un padre de Texas preocupado por el comportamiento de su hijo en clase le amenazó con presentarse en el centro y sentarse junto a él si la familia volvía a recibir una llamada de los educadores para quejarse por su conducta.

Bradley Howard, un estudiante de secundaria de 17 años, no había estado comportándose de manera ejemplar en sus clases de física últimamente y su profesor se había puesto en contacto con la familia para abordar el tema.

"Me gusta mucho hablar de manera que mi profesor le envía correos a mi padre para informarle", dijo el adolescente a BuzzfeedNews. Su progenitor -que se llama igual que su hijo- cansado de este comportamiento, le dio un ultimátum a Bradley: "Si recibimos otro mensaje, me voy a presentar en la escuela y me voy a sentar a tu lado en clase".

La amenaza de su padre no surgió efecto... y, como era de esperar, un correo electrónico llegó a principios de mayo quejándose nuevamente de Bradley y allá fue el padre a avergonzar públicamente a su hijo por su comportamiento.

Al principio, el joven no vio a su padre y, una vez que saludó a todos sus amigos, se dio cuenta de la visita sorpresa. "Me quedé muy sorprendido", afirmó tras ver cómo su padre cumplía su amenaza.

No fue tampoco fácil para el preocupado preocupado, quien confesó que no se había "preparado mentalmente para ir a una situación como esta" entre los adolescentes, por lo que se encontró "un poco nervioso".



De todo este atípico episodio escolar dejó evidencia la hermana del adolescente, Molli Howard "quien posteó una imagen en su cuenta de Twitter la foto de su padre junto a su hermano, quien -ahora sí- aparece concentrado en su clase de física.



My dad told my brother if he got another call from the physics teacher complaining he would go sit in his class..dad got another call 😂 pic.twitter.com/zteNyXqhpy

— Molli Howard (@mollih04) May 5, 2017