Donald Trump, Melania y Barron cambian Mar-a-Lago por la ‘rústica’ Camp Davis

Look total: $3,620



Abril 6: A pesar de las continuas dudas de si Melania Trump está o no ejerciendo sus funciones como primera dama, su look, aseguran los expertos, ha ayudado a que su popularidad no sea tan baja. "La elegancia de la señora Trump, quien después de todo fue una modelo, seguro ha complacido a cada vez más personas y ha ayudado a mejorar su percepción", explica la analista de la Universidad de Boston, Elizabeth Mehren. Su ropa muy clásica, como este vestido tipo 'New Look de Dior', que eligió para la celebración del Wounded Warrior Project Soldier Ride en Washington, ha ayudado a vincularla con queridas mujeres como Jackie Kennedy. Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir