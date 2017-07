El vicepresidente fue blanco de decenas de memes por tocar lo que no debía

El vicepresidente Mike Pence visitó el jueves el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Allí dio un discurso sobre cómo Estados Unidos volverá a ser la potencia espacial que era volviendo a la Luna y pisando Marte.

Con él se encontraban miembros de la NASA y el senador de Florida Marco Rubio. En la sala Orion, lugar donde se ensamblan piezas para la nave del mismo nombre que llevará a cuatro astronautas al espacio. Allí el vicepresidente apoyó su mano extendida sobre la superficie de una pieza de equipamiento en la que se leía bien claro, en letras rojas, un cartel que decía: "No tocar".



Okay...so this isn't exactly the first time this has happened. pic.twitter.com/6Y7b3UlJXe — Vice President Pence (@VP) July 7, 2017





Internet se volvió loca con los memes, que decían cosas como: "Alejen a este hombre del botón nuclear". Pero Michael Pence decidió contraatacar y hacerse dueño de la broma diciendo que había sido Marco Rubio quien lo había retado a tocar el aparato.

Y hasta rodeó la cabeza del senador con un círculo rojo para que no quedara duda. En un tuit seguido escogió una de las numerosas fotos que los usuarios de la red social habían colgado para reírse de él y dijo que no era la primera vez que le pasaba que tocaba algo que no debía. En la foto aparecía su mano sobre un erizo.



In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd — Marco Rubio (@marcorubio) July 7, 2017



Y entonces Marco Rubio contestó, también en tono de humor para aclarar lo que ocurrió. "Para ser justos, yo le dije al vicepresidente 'Si lo rompes lo pagas'".

La NASA también entró en la conversación. "No pasa nada por tocar la superficie. Eso son solo señales de recordatorio diario. Íbamos a limpiarla de todas maneras. Ha sido un honor tenerles aquí".

Así se apuntaron Pence y Rubio al chiste que horas antes los usuarios de Twitter habían comenzado. En la red no podían parar de crear memes sobre el vicepresidente tocando la pieza de la NASA.

Algunos simplemente se desesperaron:





"Venga, tío, ¿en serio?".

Otros sintieron cierta desconfianza hacia las labores de Pence:





Keep this man away from nuclear weapon launch buttons https://t.co/AG5Ygoc4MH — Landon (@landonshill) July 7, 2017

"Mantengan a ese hombre lejos de los botones de lanzamiento nuclear".

Hubo quien en ese gesto comprendió muchas cosas:





Suddenly I understand why he won't have dinner with a woman who isn't his wife. pic.twitter.com/Vk2BLDRadR — shauna (@goldengateblond) July 7, 2017





También algunos se solidarizaron con la torpeza del vicepresidente:





En un mundo que nos llena de limitaciones y pretende decirnos que hacer todo el tiempo, se Mike Pence! pic.twitter.com/fS3JXcBfsI — Jeudy Blanco (@jeudyx) July 7, 2017

