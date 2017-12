Con este mensaje viral un joven consiguió que su mamá recuperara los clientes que había perdido su peluquería

El cinco de diciembre Mosher Castellanos (Tamale Mosher), un usuario de Twitter con algo más de 1,000 seguidores y residente de San Antonio, Texas, decidió hacer una publicación para ayudar a su madre, una peluquera que venía afrontando una baja en su clientela porque había trasladado de su salón de peluquería a una nueva locación.

“Hola a todos, mi mamá ha trasladado su salón recientemente y no está teniendo la misma clientela que solía tener. Ella es una cosmetóloga independiente y ha amado su profesión de peluquera por más 30 años. Por favor retuiteen para que ella pueda ganar potenciales clientes. Muchas gracias”.



Hey y'all, my mom moved salons recently and because of that she isn't getting the same amount of customers as she used to. She's a self-employed cosmetologist and has loved doing hair professionally for the last 30 years. Please rt so she can gain some potential customers. Tysm!! pic.twitter.com/HpFxeB1KE1

