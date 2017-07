Compara las caras de Trump y Macron cuando la armada francesa toca un hit de la banda Daft Punk

La armada francesa sorprendió en la celebración del día de la Bastilla con un mix del dúo techno francés Daft Punk. Macron lo reconoció al instante y sonríe encantado mientras Trump permanece impasible. Esto ha vuelto loco a internet que lo ve como un enorme troleo: ¿es que Trump no conoce el éxito 'Get lucky'? Si hasta los militares franceses que presenciaban el acto se pusieron a bailar.

Trump y Macron presidían el desfile militar del día de la toma de la Bastilla, día nacional de Francia que conmemora el comienzo de la revolución francesa y que los franceses celebran por todo lo alto. Allí, además de Trump y Macron se encontraban las altas personalidades de la república, los representantes políticos y los del ejército. Y de pronto, en medio de la solemnidad, la banda de la armada francesa comenzó a tocar varios éxitos de Daft Punk, el dúo techno francés conocido sobre todo por el tema 'Get lucky' que sonó sin tregua en 2013.

Macron reconoce los primeros compases de 'One more time' y se sonríe, mira a su alrededor. Sabe lo que está sonando, le hace gracia y busca la complicidad de Trump, pero el presidente de Estados Unidos permanece impasible, no mueve un músculo ante lo que es una verdadera rareza. Macron hace hasta un pequeño amago de baile en la silla. Un grupo de militares de la tribuna comienza a aplaudir al son de la música, pero Trump sigue quieto. En el video se ve cómo la banda de la armada hace incluso una coreografía. Nada ahí suena marcial. ¿Es una sorpresa?, ¿un guiño a Macron? Nadie lo sabe, pero el presidente francés está disfrutando mientras Trump no parece detectar nada raro. Y las redes se lo han pasado muy bien analizando las caras de ambos presidentes.



Pero entonces surgieron preguntas entre los usuarios de Twitter. ¿Por qué Trump no se inmuta?, ¿y si Trump no conoce a Daft Punk?, es más ¿y si Trump cree que está escuchando una marcha militar más?



There are too many delightful things in this clip, including Trump having noooooo idea what's happening or who Daft Punk is. https://t.co/DJKxjva6ec — Lily Herman (@lkherman) July 14, 2017



"Hay tantas cosas maravillosas en este video, incluyendo que Trump nooooo tiene ni idea de qué está pasando o quién es Daft Punk".



Trump probably thinks this is the French national anthem — Urhum (@UrhumX) July 14, 2017



"Trump seguramente piense que es el himno nacional francés".

Y hay más preguntas, ¿sabía Macron que la banda iba a tocar Daft Punk y quería trolear a Trump?, ¿está toda Francia troleando a Trump?



Macron forcing Trump to sit through a Daft Punk medley is so fantastically French https://t.co/WS6upP9hH9 — Ryan Broderick (@broderick) July 14, 2017

"Macron obligando a Trump a presenciar un mix de Daft Punk es tan fantasticamente francés".



I love how France under Macron is now just trolling Trump en masse.@POTUS DON'T EVEN KNOW DAFT PUNK. https://t.co/PXg6idIIPa — Van Badham (@vanbadham) July 14, 2017

"Amo que la Francia de Macron esté troleando a Trump en masa. @POTUS ni siquiera sabe quién es Daft Punk".



Pero la mejor pregunta es la de esta usuaria de Twitter. ¿Y si Macron y Trump son en realidad Daft Punk? (La banda francesa Daft Punk siempre aparece con la cara tapada pues en sus actuaciones llevan casco).



What if Macron and Trump pulled off their masks and they were Daft Punk the entire time — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) July 14, 2017



"¿Y si Trump y Macron se quitaron la máscara y hubieran sido Daft Punk todo el tiempo?".

