Twitter ya está lleno de memes y humor sobre las declaraciones de James Comey

Cientos de cadenas de televisión y medios digitales estaban prestas a trasmitir en vivo una de las audiencias en el Senado que ha generado mayor expectación pública en los últimos tiempos. Antes de que James Comey, ex director de FBI, empezara a responder si el presidente Donald Trump había tratado o no de influir en la investigación de este organismo sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones, las redes sociales se llenaban de memes que retrataban cómo la gente estaba esperando las declaraciones como si se tratara del último lanzamiento de Hollywood o de una final deportiva.



Another live view of me watching the 2nd hour of Comey Hearings... Una imagen de como me veo en mi sofá viendo las respuestas de #Comey pic.twitter.com/Kpl9afhJNn — Nelly Carreno (@NellyCarrenoTV) 8 de junio de 2017



"Estos chicos son los primeros en la fila para oír las declaraciones de Comey. Llegaron a las 4:15 am".



These guys are at the front of the line for the Comey hearing. They got here at 4:15 am. pic.twitter.com/b9TOUQSd5M — David Corn (@DavidCornDC) 8 de junio de 2017

"Esperando pacientemente por los testimonios que Comey va a entregar hoy", sentenciaban otros internautas.



Waiting patiently for this Comey testimony today ... pic.twitter.com/CSKy74pWul — Frederick Joseph (@FredTJoseph) 8 de junio de 2017

"Comey llegando a testificar con una bolsa llena de recibos".



Comey walking in to testify with a bag full of receipts. pic.twitter.com/AerOFozDVu — Taco Trey Kerby (@treykerby) 8 de junio de 2017



Por supuesto, Obama, la eterna némesis de Donlad Trump, no se iba a quedar por fuera de este festín de expectativa. En gifs animados, la gente lo imaginaba calmo, tomando un café a la espera del sonado testimonio.



Waiting for James Comey to testify. pic.twitter.com/jWDGaicjQD — Haley Ward (@HaleyEloraWard) 8 de junio de 2017

A las 10:30 de la mañana Comey finalmente empezó la comparecencia diciendo frases como "Quiero que el pueblo estadounidense conozca esta verdad: El FBI es honesto, el FBI es fuerte, y el FBI es y siempre será independiente ". En las redes no podían ocultar un cierto beneplácito de que finalmente este día hubiera llegado.



Me, waiting for the Comey hearing to start pic.twitter.com/5t4b4gdx7v — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) 8 de junio de 2017



Y hasta fantaseaban con convertirlo en un día nacional.



La gente jugaba bingo con las frases y palabras que se esperaba se oiría decir durante la intervención de Comey frente a varios senadores: "Obstrucción", "no puedo responder eso", "Rusia","Rusiagate", todas se iban mencionando una a una.



Y parodiaban el registro y las notas que hizo el ex director del FBI de cada una de las 9 veces que Comey asegura tuvo reuniones con el presidente Trump.



Cuando el senador Marco Rubio intervino, las redes también respondieron:



Y luego recordaron aquel encuentro televisado entre el entonces entrante presidente Donald Trump y James Comey y se atrevían incluso a sugerir que le había susurrado el presidente al oído: "No puedo esperar trabajar con usted". #ComeyDay



We now know what Trump whispered in Comey's ear when he walked across the blue room: "I look forward to working with you." #ComeyDay — Joy Reid (@JoyAnnReid) 8 de junio de 2017

