#BringBackObama: las redes comparten sus fotos favoritas de los Obama tras la debacle de Trump con los rusos

Mientras el martes 10 de julio las noticias ponían en evidencia los mails que había intercambiado el hijo mayor del presidente, Donald Trump Junior, con los rusos, en Twitter el empresario y activista Michael Skolnik lanzaba un lamento que, sin sospecharlo, se volvería viral: “Realmente extraño cuando Barack Obama era nuestro presidente”.



I really miss Barack Obama as our President. — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) 11 de julio de 2017

Al ver que el número de likes sobre su deseo crecía con los minutos, Skolnik le pidió a sus más de doscientos miles seguidores que publicaran sus fotos favoritas de los Obama con el hashtag #BringBackObama (Que Obama Regrese).



Favorite pic of Obama?



Tag #BringBackObama and I will RT my favorites. pic.twitter.com/nmjntaaYsY — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) 12 de julio de 2017

El llamado fue atendido masivamente, desbordó a sus seguidores al punto que Twitter estaba inundada de viejas y entrañables imágenes del demócrata y Michelle Obama.

Si bien algunos habían intentado alzar su voz de protesta ante las nuevas revelaciones del 'Rusiagate' comparando a Donald Trump Junior con Fredo Corleone, el hijo más débil y torpe de Vito Corleone, el famoso mafioso de la saga ‘El Padrino’, la iniciativa de Skolnik tuvo una mayor acogida, porque para qué tomarse la molestia de indagar en las meteduras de pata del mayor de los Trump si se podía crear una contraparte simplemente invocando “buenos momentos” con los Obama.



Junior's campaign nickname was "Fredo" ...

feels appropriate pic.twitter.com/Z8lY6NbgTc — Talia (@2020fight) 11 de julio de 2017

"Si tan solo pudiéramos traer los Obama de vuelta", empezaron a responder los internautas al llamado viral, echando mano de escenas emblemáticas y conmovedoras en la Casa Blanca.



#BringbackObama and the most beautiful bromance history ever held in its sweet, sweet figurative hands pic.twitter.com/27kVyqgiJj — Katie (@kmwalsh82) 12 de julio de 2017

La búsqueda de imágenes del pasado de los Obama se fue tornando en una excusa desaforada por exaltar al ex presidente. "Era un verdadero modelo a seguir para las más jóvenes".



"Un hombre que ama a su mujer, una mujer que ama a su marido" "Traigan de nuevo a Obama", insistían.



A man who loves his wife and children. A man who loves his country and the American people. Most of all, a real man.#BringBackObama pic.twitter.com/J4yGGvLgB3 — Raxy Nickels ✌🏽 (@yaheresthething) 12 de julio de 2017

Para luego dar lugar a las comparaciones que desde la toma de posesión se han hecho entre los estilos diametralmente opuestos de los dos mandatarios. "Mira como Obama respeta a una mujer en comparación a Trump", ponía un usuario recordando aquellas famosas imágenes de los dos usando una sombrilla. "Eso sí era verdadero liderazgo".



Look at how Obama respects a woman in comparison to Trump. That's real leadership. #BringBackObama pic.twitter.com/QzoZF9pMpc — Derenic Byrd (@DerenicByrd) 12 de julio de 2017

Y claro si todos estaban pensando en traer a Obama de vuelta, querían, por supuesto, que su mujer, Michelle Obama, regresara con él.



Barack Obama no va a volver, tampoco Michelle (no por lo pronto) y a pesar de los remordimientos de Twitter quizás valga más la pena tener los ojos bien abiertos y atentos en lo que pasa hoy en la Casa Blanca, que seguir anhelando un pasado que ya no existe nunca más.

Vea tambien: