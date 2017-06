Así está hoy el niño cuyo sufrimiento fue símbolo de la guerra de Siria...

La imagen del pequeño sirio Omran Daqneesh de 5 años sentado en una silla de una ambulancia aturdido por la explosión que había borrado para siempre su casa y otras decenas en el barrio rebelde de Qaterji le dio la vuelta al mundo.

Su actitud calma, sin llanto, su cara llena de sangre y el polvo que parecía esconder el cartoon de su camiseta se convirtieron en el emblema de la catástrofe humanitaria que escalaba en Siria y ante la que el mundo en agosto de 2016 no terminaba de tomar acciones definitivas.

10 meses después, nuevas imágenes de Omran han vuelto a aparecer. En estas, tomadas al interior de la que parece su nueva casa, se ve al pequeño perfectamente sano, con buenos trajes y sentado en un sofá junto a su hermana mayor y su padre.





Como lo dijo en su momento a la BBC el cirujano Ossama Abu Alez, que atendía víctimas en la parte este de Aleppo, Omran paradójicamente y a pesar de lo que su imagen había encarnado, había sido uno de los niños con más suerte de Siria. Alguien lo había ayudado y lo había llevado a una ambulancia. Su destino había sido diferente de los 652 que según Unicef no lograron sobrevivir al conflicto en 2016.



¿Pero quién encontró a Omran si durante meses el destino de este pequeño y su familia había sido incierto? El fotógrafo que tomó aquel famoso retrato, Mahmoud Raslan, le explicó en su momento a Fox News que tras el efecto que había tenido la imagen del niño, el ejercito del presidente Al-Assad había confinado bajo arresto domiciliario a la familia, le había cambiado de residencia, y puesto bajo custodia sin oportunidad de tener contacto con la prensa internacional.

Las nuevas imágenes de Omran sentado en la piernas de su padre, han sido publicadas en el Facebook de la periodista Kinana Allouche quien no ha escondido sus filiaciones con el régimen y quien el 28 de abril de 2016 publicó una polémica selfie sonriente en la que se veían detrás los cuerpos muertos de unos rebeldes.



Reporter Kinana Allouche with SAA soldiers that repelled an attempted terrorist sewer attack in West Aleppo 27/04/16 pic.twitter.com/dDWltB1GcT