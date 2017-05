"Sangre por todas partes": decenas de heridos, algunos con huesos rotos, por turbulencias en un avión

Un Boeing 777, que realizaba el trayecto entre Moscú y Bangkok, encontró una turbulencia en cielo despejado, un fenómeno que no se puede detectar y, por tanto, no permite que la tripulación avise a los pasajeros. Al menos tres personas tuvieron que ser operados, dos de ellos por fracturas en las piernas y uno por costillas rotas.

Al menos 25 personas resultaros heridas, algunos con huesos rotos, después de que un avión de la aerolínea rusa Aeroflot que cubría la ruta Moscú (Rusia)-Bangkok (Tailandia) sufriera una serie de fuertes turbulencias este lunes.

El vuelo SU-270 comenzó a temblar unos cuarenta minutos antes de llegar a su destino. El incidente se debió a un fenómeno conocido como turbulencia en cielo despejado, que se caracteriza porque "no se produce en las nubes, sino en el cielo despejado con buena visibilidad, por lo que el radar meteorológico no puede detectar el acercamiento [de turbulencia]", según explicó Aeroflot en su sitio web oficial. Por este motivo, la tripulación no pudo ningún aviso a los pasajeros



El avión, un Boeing 777 en el que viajaban 313 personas, comenzó en ese momento a moverse bruscamente hacia arriba y abajo unos 330 pies (100 metros). Según la embajada rusa en Tailandia, el total de afectados es de 27 heridos, 24 rusos y tres tailandeses. De ellos, 15 (incluido un menor) fueron ingresados en un hospital debido a los fuertes golpes. Tres pasajeros tuvieron que ser operados, dos de ellos por fracturas en las piernas y uno de ellos por costillas rotas, según informó un portavoz del ministro de Salud a la agencia Interfax.

Sin embargo, la compañía aérea rebajó el número de afectados a 25 y negó que algún viajero sufriera una fractura por compresión vertebral.

"Sangre por todas partes"

"Hace tres horas estaba en un avión yendo de Moscú a Bangkok, de repente el avión sufrió turbulencias. Fue tan fuerte que que la gente comenzó a caer. Fue una locura. Sangre por todas partes, gente con hueso rotos, narices y fracturas, bebés con heridas en la cabeza", escribió uno de los pasajeros en su cuenta de Instagram en la que publicó imágenes donde se ve agente tirada en los pasillos, así como un gran número de bolsas, maletas y comida por el suelo.

"Salimos disparados hacia el techo del avión, fue prácticamente imposible agarrarse", dijo otro pasajero a Rossiya 24 citado por BBC. "Se sintió como que la agitación no iba a terminar, que simplemente nos íbamos a estrellar", añadió.



El motivo por el cual tantas personas resultaron heridas es porque no llevaban puesto el cinturón de seguridad, según dijo la compañía aérea.