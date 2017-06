La mejor tenista de China denuncia por redes sociales un incidente con United Airlines

Sí, otro incidente más se suma a los que han ocurrido con aviones o vuelos de United Airlines. Esta vez le tocó a la tenista china Zhang Shuai, número 34 en el ranking WTA y la mejor de su país en la actualidad, quien acusó a la aerolínea estadounidense de malos tratos durante un reciente vuelo, en el que se enfrentó a personal de la compañía por problemas con el equipaje de mano.

Según relata el oficial 'Diario del Pueblo', Zhang contó su "horrible experiencia" con United Airlines en sus cuentas de Weibo (equivalente chino a Twitter), después de una discusión con responsables de la compañía cuando iba a abordar un vuelo de Tampa (Florida) y Washington D.C.



publicidad

Una operaria de la aerolínea le indicó a Zhang que no podía subir al avión porque tenía más de un bulto (entre raquetas, bolsas de deporte, etc) y durante la prolongada discusión aparentemente hubo un forcejeo en el que se rompió la tarjeta de embarque.

"¡Este personal de UA fue tan agresivo que mi tarjeta de embarque fue desgarrada en dos pedazos!", denunció también en su cuenta de Facebook la tenista.





"El miembro de la UA dijo que mi bolsa de tenis superó el tamaño máximo de medición y se lo llevó sin pedir mi permiso", denunció Zhang, citada por el Apple Daily.

La operaria, que tenía el pasaporte de Zhang en sus manos, la amenazó con impedirle abordar el avión.

Aunque finalmente Zhang pudo volar, se mostró indignada por el trato recibido y publicó la foto de una de las trabajadoras con la que tuvo las mayores diferencias.

El tenista chino Zheng Jie expresó su apoyo a Zhang en Weibo, observando que la mayoría de los jugadores profesionales prefieren llevar sus raquetas como equipaje de mano, ya que hay muchos casos en los que el equipaje registrado es perdido o dañado.

El incidente desató un escándalo entre muchos seguidores de Zhang, que lo calificó como un acto racista y pidió un boicot contra la aerolínea.



publicidad

"Ella era muy desagradable y me recordó que me pedirían que cambiar de vuelo si no estoy de acuerdo para registrar mi maleta de tenis. Una pasajera del mismo vuelo que no podía soportar la agresiva verbal y física del personal de la UA, se acercó y ayudó a recuperar mi bolso pero fue detenida por la operaria quien le preguntó su relación conmigo y le pidió su identidad. Ella era implacable", relató Zhang en su cuenta de Facebook.

La aerolínea estadounidense se disculpó con Zhang y dijo que lo ocurrido con ella, según su descripción, "no refleja la experiencia positiva del cliente que nos esforzamos por ofrecer".

Cuando en abril se filtraron las imágenes de la agresión al pasajero estadounidense de origen vietnamita David Dao, también en un vuelo de la aerolínea en EEUU, muchos chinos lo consideraron un caso de discriminación contra personas de rasgos asiáticos, por lo que algunos pidieron boicot contra esa compañía.