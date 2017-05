British Airways cancela todos sus vuelos desde Londres por un fallo informático

La aerolínea británica British Airways canceló este sábado todos sus vuelos desde los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick debido a un fallo de su sistema informático, cuyas causas aún no están claras.

Durante el resto del día ningún avión de la aerolínea despegará desde esos puertos, señaló la compañía en su cuenta de Twitter. "Estamos trabajando duro para reacomodar a cualquier persona que debía volar hoy en los próximos vuelos disponibles. Les daremos un reembolso total a aquellos que no puedan volar", señaló la aerolínea.



