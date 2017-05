Tragedia en Manchester: una mujer murió al "proteger con el cuerpo" a su sobrina de la explosión

Kelly Brewster fue al concierto de Ariana Grande el lunes por la noche junto a su hermana Claire y su sobrina Hollie, de 11 años. La mujer, de 32 años, falleció en la explosión que dejó 22 muertos y más de 60 heridos. Pero lo hizo "protegiendo con su cuerpo" a la menor, según dijo su tío Paul Dryhurst.

Brewster, de 32 años, se encontraba con sus familiares cerca del lugar donde se produjo la explosión. La pequeña y su hermana sobrevivieron, pero la menor tiene las piernas rotas, mientras que su madre sufrió una fractura de mandíbula, según informó The Telegraph.

Su historia ha conmocionado a Sheffield, la ciudad situada al sureste de Manchester de la que es originaria. The Star, un periódico local, le dedicó su portada calificándola como "heroína"



So sorry to report we've had to update our front page following confirmation of Kelly's death. RIP #manchesterattack pic.twitter.com/MzMC8MiSAr

— The Star, Sheffield (@SheffieldStar) May 23, 2017