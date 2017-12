Responde estas cinco preguntas y sabrás si estás dejando una propina adecuada

1/5 ¿Cuánto sueles dejar de propina en un bar o en un restaurante? Entre el 10% y el 15% Entre el 15% y el 18% Entre el 18% y el 20% Más del 20% La propina promedio en Estados Unidos es del 16.4%. Hawaii es el estado donde los clientes dan menos ‘tip’ cuando pagan la cuenta. Idaho es el que más. Hawai DC Massachusetts California Rhode Island Nueva Jersey Nueva York Connecticut Maryland Tennessee Maine Minnesota Virginia Vermont Dakota del Sur Washington Florida Georgia Illinois Montana Oregón Wisconsin Alabama Colorado Luisiana Missouri 14.8 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 16.0 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 Nevada Texas Utah Carolina del N. Nebraska Nuevo Hamp. Ohio Pennsylvania​ Carolina del Sur Kansas Michigan Dakota del N. Oklahoma Wyoming Arkansas Nuevo México Iowa Kentucky Misisipi Alaska Indiana Delaware Arizona Virginia Occ. Idaho 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 Hawai DC Massachusetts California Rhode Island Nueva Jersey Nueva York Connecticut Maryland Tennessee Maine Minnesota Virginia Vermont Dakota del Sur Washington Florida Georgia Illinois Montana Oregón Wisconsin Alabama Colorado Luisiana Missouri 14.8 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 16.0 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 Nevada Texas Utah Carolina del N. Nebraska Nuevo Hamp. Ohio Pennsylvania​ Carolina del Sur Kansas Michigan Dakota del Norte Oklahoma Wyoming Arkansas Nuevo México Iowa Kentucky Misisipi Alaska Indiana Delaware Arizona Virginia Occ. Idaho 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 Hawai Washington DC Massachusetts California Rhode Island Nueva Jersey Nueva York Connecticut Maryland Tennessee Maine Minnesota Virginia Vermont Dakota del Sur Washington Florida Georgia Illinois Montana Oregón Wisconsin Alabama Colorado Luisiana Missouri 14.8 14.9 15.0 15.2 15.3 15.5 15.6 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 16.0 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 Nevada Texas Utah Carolina del Norte Nebraska Nuevo Hampshire Ohio Pennsylvania​ Carolina del Sur Kansas Michigan Dakota del Norte Oklahoma Wyoming Arkansas Nuevo México Iowa Kentucky Misisipi Alaska Indiana Delaware Arizona Virginia Occidental Idaho 16.6 16.6 16.6 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 2/5 ¿Qué porcentaje del sueldo de los trabajadores crees tú que proviene de las propinas? Menos del 10% Entre el 20% y el 40% Más del 50% No lo sé Depende del puesto y del sector en el que trabajen. Según esta encuesta, el 62% del sueldo de un camarero proviene de las propinas. Para un ayudante de cocina es solo el 6%. 62% Camareros 16% Recepcionista 12% Barista 6 Ayudante de cocina Lavaplatos 4 62% Camareros 16% Recepcionista 12% Barista 6 Ayudante de cocina Lavaplatos 4 62% 16% 12% 6 4 Camareros Recepcionista Barista Ayudante de cocina Lavaplatos 3/5 ¿Quién crees que recibe la propina que pagas? Solo los camareros Camareros y recepcionistas Cocineros y lavaplatos Todos los empleados Depende, pero lo normal es que sean las personas que te atienden quienes reciben la propina: camareros, recepcionistas o baristas. La nueva propuesta del gobierno de Trump intenta cambiar eso. 4/5 ¿Cuál crees que es el sueldo promedio de un empleado de restaurante? Entre 7 y 8 dólares la hora Entre 9 y 10 dólares la hora Entre 10 y 11 dólares la hora Entre 12 y 13 dólares la hora Se calcula que quienes trabajan de cara al público ganan más dólares por hora que aquellos que lo hacen en la cocina. La diferencia es mayor cuando se compara por sexo. $12.95 $9.81 Hombres Mujeres Atendiendo al público $10.81 $9.51 Hombres Mujeres En la cocina $12.95 $9.81 Hombres Mujeres Atendiendo al público $10.81 $9.51 Hombres Mujeres En la cocina $10.81 $9.51 $12.95 $9.81 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Atendiendo al público En la cocina 5/5 ¿En qué estado están los sueldos más altos para un camarero? Illinois California Hawaii Florida Hawaii tiene en promedio el sueldo por hora más alto para los camareros. Aún así, las diferencias entre lo que ganan son altas y cada estado tiene un sueldo mínimo distinto para quienes reciben propinas. Los cinco estados con el sueldo promedio más alto para los camareros Sueldo mínimo sin propina Sueldo promedio con propina 8 5 11 14 17 Hawaii Vermont California Washington Alaska 8 5 11 14 17 Los cinco estados con el sueldo promedio más alto para los camareros Sueldo mínimo sin propina Sueldo promedio con propina 8 5 11 14 17 Hawaii Vermont California Washington Alaska 8 5 11 14 17 Los cinco estados con el sueldo promedio más alto para los camareros Sueldo mínimo sin propina Sueldo promedio con propina 8 5 11 14 17 Hawaii Vermont California Washington Alaska 8 5 11 14 17

Cómo funcionan las propinas en EEUU

Estos ejemplos muestran los tres escenarios más comunes que se encuentran las personas cuyos salarios dependen de los 'tips'.

OREGON $9.75 Sueldo mínimo por hora OREGON $9.75 Sueldo mínimo por hora OREGON $9.75 Sueldo mínimo por hora

Oregon establece un sueldo mínimo, aparte de las propinas.

Si un camarero que recibe el mínimo trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana, ganará un sueldo mensual cercano a los 1,700 dólares.

FLORIDA $8.10 Sueldo mínimo por hora $5.08 $3.02 Lo que paga el empleador. Sale de las propinas. FLORIDA $8.10 Sueldo mínimo por hora $5.08 $3.02 Lo que paga el empleador. Sale de las propinas. FLORIDA $8.10 Sueldo mínimo por hora $5.08 $3.02 Lo que paga el empleador. Sale de las propinas.

Solo si no logra esos $3.02, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

En Florida, si un camarero que recibe el mínimo trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana, ganará un sueldo mensual cercano a los $1,425. De eso, $513 serían propinas.

CAROLINA DEL NORTE $7.25 Sueldo mínimo por hora $2.13 $5.12 Sale de las propinas. Lo que paga el empleador CAROLINA DEL NORTE $7.25 Sueldo mínimo por hora $2.13 $5.12 Sale de las propinas. Lo que paga el empleador CAROLINA DEL NORTE $7.25 Sueldo mínimo por hora $2.13 $5.12 Lo que paga el empleador Sale de las propinas.

Solo si no logra esos $5.12, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

En Carolina del Norte, un camarero que recibe el mínimo y trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana, ganará un sueldo mensual cercano a los $1,276. De eso, $893 serían propinas.

FUENTE: The Bureau of Labor Statistics, Department Of Labor, PayScale, Eater, Time, Square, Restaurant Opportunities Centers United. IMAGEN: GETTY IMAGES.