Gazoo Racing presenta versión deportiva del Toyota Prius

Toyota 86 GRMN de 2016:



2016 fue el turno del Toyota 86, el coupé con excelente dinámicas de manejo antes conocido como el Scion FR-S. Cada una de las 100 unidades estaba equipada con un motor cuatro cilindros de 2.0 litros que generaba 216 caballos de fuerza, 16 caballos de fuerza más que el modelo regular, como resultado de thanks in part to nuevos colectores de admisión y escape y de componentes internos de baja fricción. La transmisión manual especial de GRMN contó con radios cortos y 6 velocidades. El precio por unidad era el equivalente a 57,000 dólares, lo cual explica que las ventas hayan estado restringidas nuevamente a Japón. Foto: Toyota | Univision

