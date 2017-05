En Video: La Toyota Land Speed Cruiser se convierte en la SUV más rápida del mundo

El tablero de instrumentos y controles de esta FJ40 de 1980 es simple y funcional. La única modificación significativa que hizo la gente de The FJ Company fue la de incluir un sistema de sonido premium, con Bluetooth incorporado, pero lo hacen de una forma tan discreta que no desentona con la originalidad del resto de la cabina. La palanca más pequeña a la derecha de la palanca de la transmisión manual srive para seleccionar los distintos modos de tracción; Tracción trasera (H2), tracción en la 4 ruedas alta (H4) y tracción en las 4 ruedas baja (L4) o 'mocha' como le dicen en Venezuela. Foto: The FJ Company, an affiliate of Classic Motors LLC. | Univision

