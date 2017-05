Cadena de tornados azota a cinco estado y causa la muerte de dos personas

El paso de varios tornados y fuertes tormentas este martes ocasionó la muerte de dos personas, una en Wisconsin y otra en Oklahoma, según informaron autoridades locales.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó el martes 20 tornados en Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Wisconsin.





En el noroeste de Wisconsin, una persona murió y 25 resultaron heridas cuando un tornado informó que golpeó un parque de casas móviles, dijo el alguacil del Condado de Barron, Chris Fitzgerald, citado por ABC News.

Fitzgerald refirió que funcionarios locales y estatales reportaron un tornado, pero eso no ha sido confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Los lesionados presentaron desde pequeños rasguños hasta heridas que ameritaron traslados en camilla hasta los servicios médicos.

"Sé que cayeron muros encima de la gente", dijo Fitzgerald a la filial de CNN, WCCO ya otros medios de comunicación.

"Lo describiría como una destrucción total, hay toda una zona donde debería haber remolques y ahora nada más quedan escombros", añadió Fitzgerald.





Al menos un bebé resultó herido, dijo. Aproximadamente 40 casas de remolque fueron destruidas en el parque móvil Prairie Lake Estate en Cameron, así como una granja de pavos cercana, según Wisconsin Emergency Management.

Un tornado tocó en el condado de Rusk, ubicado en el noroeste de Wisconsin. Funcionarios de la emergencia están reportando siete casas destruidas, según la agencia estatal de manejo de emergencias. No hay reportes de lesiones.

Voceros del cuerpo de bomberos de Elk City indicaron al canal local KFOR que entre 50 y 70 casas quedaron destrozadas en esa comunidad.



We've been able to get closer to the homes that we're damaged in Elk City. #okwx pic.twitter.com/NruNZXdiBW