Al menos cinco personas murieron y más de 50 fueron heridas por el paso de tornados en Texas

Al menos cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas este sábado en Texas debido a tornados que azotaron varios condados situados al este de Dallas, la capital de este Estado del sur de Estados Unidos, informaron medios locales.

Los meteoros dejaron un rastro de vehículos volteados, árboles arrancados y viviendas dañadas tanto dentro como en las afueras de Canton, ubicada a 50 millas (80 kilómetros) al este de Dallas.

Los condados afectados fueron Van Zandt, Henderson y Rains. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó el paso de tres fuertes tornados por esa zona.



5 AM Radar Update: Showers/isolated storms moving northeast & east. Main Hazards: Small hail & a few lightning strikes #dfwwx #ctxwx #etxwx pic.twitter.com/wBpFS25Av1



El departamento de bomberos de la zona confirmó las cinco víctimas mortales, incluida una que circulaba en un vehículo que fue lanzado por el tornado cerca de la ciudad de Canton, en el condado de Van Zandt.

El capitán del Departamento de Bomberos de Cantón, Brian Horton, dijo que se espera que aumente el número de víctimas cuando se conozca el alcance de la tormenta este domingo.

"Todavía podemos tener personas desaparecidas", dijo Horton, citado en Fox News.

En la red social Twitter, los testigos de los tornados han publicado numerosas fotos y vídeos de estos fenómenos meteorológicos extremos.

Series of tornadoes in #Texas claim lives of 5 people, injure over 50 https://t.co/UnruLCusKE pic.twitter.com/OIMo9NKjqD

La magnitud de los daños registrados en la zona no estuvo clara de inmediato. Pero videos de televisoras locales mostraron árboles arrancados de raíz y autos volcados a lo largo de carreteras rurales mojadas y al menos dos casas arrasadas. El tornado volteó camionetas en una tienda de autos Dodge en Canton y destrozó el negocio.

Por el momento se confirmó que al menos un tornado alcanzó Canton, aunque en la zona se reportaron varios, según Mark Fox, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología.



Second strong #tornado crossing FM 1256 south of Canton TX earlier, major damage from this one unfortunately #TXwx @NWSFortWorth pic.twitter.com/YI3XvHO8hT