Tormenta tropical Cindy amenaza con peligrosas inundaciones desde Texas hasta Florida

La tormenta tropical Cindy se ha movido lentamente por la costa del Golfo de México y amenaza con generar "peligrosas" inundaciones en su recorrido por Estados Unidos, estimó el Centro Nacional de Huracanes en un reporte.

Los efectos del golpe de agua podrían sentirse en cualquier momento durante las próximas 12 a 24 horas. "Las fuertes lluvias podrían generar inundaciones en algunas partes del norte de la costa del Golfo", se lee en el informe metereológico.



Cindy, la tercera tormenta tropical de 2017, lleva vientos sostenidos de hasta 50 millas por hora (85 kilómetros por hora) en su recorrido actual a 170 millas (270 kilómetros) del suroeste de Morgan City, en Louisiana, y a 180 millas (285 kilómetros) del sureste de Galveston, Texas.

El sur de Alabama, Louisiana, Mississippi, Texas y el noroeste de Florida se encuentran en alerta pues sentirán los efectos de esta tormenta.

Este miércoles, se espera que el centro del fenómeno recorra las costas del suroeste de Louisiana y que al final de la tarde –o por la noche– toque el sureste de Texas.

Cindy podría traer consigo entre 6 y 9 pulgadas de lluvia, explica en Centro Nacional de Huracanes en su reporte. Un máximo de 12 pulgadas podría generar inundaciones al sur de Louisiana, Mississippi, Alabama y porciones de Florida hacia el jueves.



El centro pronostica además que puedan sentirse algunos tornados este miércoles por la noche en estos estados que recorrerá la tormenta.

El alcalde de New Orleans, Mitch Landrieu, pidió a los residentes de la zona que estén listos para recibir a Cindy. "No existe un sistema que pueda aguantar tanta agua en un periodo tan corto de tiempo. Así que si resultamos golpeados por un periodo largo comenzarán a inundarse las calles", advirtió a la televisora Fox News.

El gobernador John Bel Edward aseguró en un comunicado que el tiempo de notificación del fenómeno les permitió prepararse y que el sur del estado podría ser el más afectado por las fuertes lluvias. Louisiana vivió fuertes inundaciones en agosto de 2016. Zonas como Baton Rouge y Lafayette fueron gravemente afectadas y cientos de personas fueron evacuadas. El gobernador teme que las lluvias de este año puedan ser peores.

En ese estado, la Guardia Nacional ya movilizó helicópteros y vehículos todoterreno hacia áreas que podrían quedar colapsadas por las inundaciones. Además, dispusieron 125,000 comidas y 200,000 litros de agua para atender una eventual emergencia y para el Departamento de Niños y Servicios Familiares.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia desde este martes previendo que Cindy pueda generar destrozos. "Basados en los pronósticos y predicciones de las oficinas del Servicio Nacional del Tiempor en Alabama, los residentes necesitan comenzar a prepararse para lluvias de entre 4 y 8 pulgadas, con algunas zonas en donde podrían alcanzar las 10 pulgadas hacia el jueves", dijo Ivey en un comunicado.



Governor Ivey Issues Statewide State of Emergency in Preparation for Severe Weather https://t.co/LnkpoyuzKi

— Kay Ivey (@GovernorKayIvey) June 20, 2017