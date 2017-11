Un tiroteo en un Walmart de Colorado deja al menos dos muertos, según la policía

El incidente se produjo al norte de Denver y, según indicaron las autoridades, la escena del crimen sigue activa, aunque señalaron que ya no había nadie disparando.

Un tiroteo registrado en una tienda Walmart en Colorado ha dejado dos muertos, informó la policía este miércoles a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. También indicó que una mujer resultó herida y fue transportada al hospital.

El tiroteo se reportó hacia las 6:30 pm (hora local). Inicialmente, la policía Thornton, al norte de Denver, pidió a través de la red social que la gente se mantuviera alejada de la zona e indicó que había varias víctimas, sin especificar el número.

En otro mensaje, las autoridades señalaron que la escena del crimen seguía activa, pero que ya no había nadie disparando.



Imágenes publicadas en las redes sociales, muestran una gran presencia policial en los alrededores del supermercado, situado en una zona donde también hay otros comercios como un Home Depot, un cine o restaurantes de comida rápida.



"Yo iba saliendo (....) y al minuto se oyeron como si se hubieran reventado unos globos. La mujer del Waltmar se acercó corriendo y llorando y me dijo 'no son globos, es una balacera'. Entonces ya agarré mi carrito y salimos todos corriendo", contó Guadalupe Pérez, que se encontraba en el supermercado, a Univision Noticias Colorado. "Cuando di la vuelta, había gente saliendo. La puerta estaba abierta, pero no cabía mucha gente. Estaban todos asustadísimos, todos corriendo. Muy feo", indicó.



"Tuve miedo", contó Aaron Stephens, de 44 años al Denver Post. El hombre, que se encontraba en la caja automática de cobre de Waltmar en el momento del tiroteo, escuchó un solo disparo y vio cómo los clientes comenzaron a correr para huir. "Temí por mi vida", añadió.

Por ahora, la policía no ha indicado el motivo del tiroteo ni ha identificado a los fallecidos, de los que tan solo dijo son dos hombres adultos.

El mes pasado, un atacante en Las Vegas mató a 58 personas en el tiroteo más mortífero de la historia reciente en Estados Unidos.

Más información en breve.