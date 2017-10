Reconstrucción visual del tiroteo masivo más mortífero de EEUU

Qué sucedió Un hombre mata a tiros al menos a 59 personas y deja 527 heridos durante un concierto en Las Vegas (Nevada).

Hotel Luxor NV LAS VEGAS Las Vegas Concierto Escenario Disparos Aeropuerto Entrada Hotel Mandalay Bay 300 m 0.20 millas

El atacante abrió fuego desde una habitación del hotel Mandalay Bay a una multitud reunida en un concierto al aire libre a unos mil pies (305 metros).

Hotel Mandalay (43 plantas) El atacante dispara desde la planta 32 Hotel Luxor 1,000 pies (300 m.) LAS VEGAS Escenario Concierto

El ataque El tiroteo sucedió a última hora del domingo (1 de octubre), durante la actuación del cantante Jason Aldean, la última de un festival country. El siguiente vídeo muestra el momento en el que el atacante abrió fuego y el público comenzó a huir. La gente no podía protegerse debido a la posición privilegiada del atacante.

El atacante El autor de la masacre fue Stephen Paddock, un hombre de 64 años que rompió los cristales de su habitación con un martillo y abrió fuego contra la multitud. En su habitación, en la planta 32 del hotel, se encontraron cerca de 20 rifles y cientos de cartuchos de munición.

Habitación del atacante Stephen Paddock

Hotel Mandalay Bay En esta vista panorámica tomada desde el hotel Mandalay Bay se pueden ver la ventana desde la que disparó Paddock y el escenario del concierto, situado a un cuarto de milla.