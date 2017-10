"Es tiempo de unirnos y detener el odio", reacciona Jason Aldean, el artista que se cantaba cuando comenzó el tiroteo en Las Vegas

En video quedó grabado el momento en que Jason Aldean siguió cantando segundos después de que comenzaran los disparos. Luego vino la confusión, la huida y el desconcierto: ni él ni los asitentes al festival podían predecir de dónde provenían las descargas propiciadas por el atacante Stephen Paddock, que dejó al menos 59 muertos y 527 heridos.

A pocas horas de la tragedia, Aldean publicó un corto mensaje para confirmar que tanto él como su banda estaban a salvo diciendo que se trataba de un hecho espeluznante. Ahora, a dos días de lo ocurrido, ha reaccionado con otro mensaje.

"Durante las últimas 24 horas he experimentado muchas emociones. He sentido miedo, rabia, dolor de cabeza, compasión y muchas otras. Realmente no entiendo por qué una persona querría quitarle la vida a otra. Algo ha cambiado en este país y en este mundo últimamente, asusta mirarlo. Este mundo se está convirtiendo en un lugar donde me da miedo criar a mis niños", escribió en un comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales.



El artista también hizo referencia a Estados Unidos y las diferencias políticas entre sus ciudadanos. Según él, la única manera de seguir adelante es a través de la unión.

"Al final del día no somos demócratas o republicanos, blancos o negros, hombres o mujeres. Todos somos humanos y todos somos estadounidenses y es tiempo de que empecemos a actuar como tal y nos unamos como uno solo. Esa será la única manera de lograr que este país sea mejor de lo que nunca ha sido. Tenemos un largo camino por andar y tenemos que comenzar ahora".



publicidad

El cantante también ofreció sus condolencias a las víctimas: "Me duele el corazón con las víctimas y sus familias después de este acto sin sentido. Siento mucho el dolor que todo el mundo está sintiendo, no hay palabras que puedan remediarlo. Solo sepan que todos ustedes están en mi corazón y mis oraciones. Es tiempo de unirnos y detener el odio".

Otros cantantes de música country han reaccionado con comunicados similares donde también llaman a la unión.

El guitarrista Caleb Keeter, también presente en el festival, aseguró que había apoyado la segunda enmienda toda su vida hasta el domingo por la noche cuando fue testigo de la masacre, por lo que hizo un llamado a leyes inmediatas que controlen el acceso a las armas.