Disparos y explosiones se escuchan en complejo hotelero de la capital de Filipinas

Informes provenientes de Manila, la capital de Filipinas, indican que se han escuchado disparos y explosiones en un complejo hotelero, un centro comercial y casino cercanos al aeropuerto internacional de la ciudad.

"Resorts World Manila fue cerrado tras reportes de disparos de un hombre no identificado", informó la empresa en su cuenta de Twitter.



Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.