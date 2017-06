Cerrada una instalación militar en Alabama ante amenaza de tiroteo

La base del Ejército estadounidense Redstone Arsenal, en el norte de Alabama, fue cerrada este martes ante reportes de un "posible atacante activo" en su interior, informó el centro militar en su cuenta de Twitter.

"La instalación está cerrada. Corre, escóndete", se lee en la cuenta de la red social del Redstone Arsenal.



Possible active shooter on the Arsenal. Installation is locked down. Run hide fight.

— Redstone Arsenal (@TeamREDSTONE) June 27, 2017