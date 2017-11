Con un par de imágenes la Pickup Tesla dio al traste con los pronósticos

Basta con buscar el termino ‘ Tesla pickup’ en Google para conseguir cientos de imágenes especulativas de cómo podría ser el la primera camioneta pickup del fabricante de vehículos eléctricos. Algunas más afortunadas que otras, la mayoría de estas imágenes fueron producidas por gente con talento para el Photoshop, pero con una brújula hacia el futuro muy de vieja escuela. En ellas podemos ver infinitas variaciones de una pickup mediana convencional, a veces con puertas de apertura ‘suicida’ con cerrojos convergentes en un esfuerza para otorgarle un aspecto más futurista, con alguna versión del frontal sin parrilla que adorna a los modelos actuales de Tesla.



Elon Musk, que ha convirtiendo a la sorpresas en una forma de arte, hizo pública las primeras imágenes oficiales de la pickup de Tesla, dando al traste con todos las predicciones de los photo-choperos.

En vez de una pickup convencional, las dos imágenes muestra una variación del camión tráiler de Tesla con techo más bajo, un eje trasero en vez de dos por lo que de mantener los cuatro motores del camión tráiler dos de ellos tendrían que estar instalados en los extremos del eje delantero, y una gigantesca caja de carga.



La camioneta en las imágenes es en esencia una recreación con fuerza eléctrica de la pickup International CXT fabricada por Navistar entre 2004 y 2008. La CXT, que hasta ahora mantiene el record de ser la pickup más grande de la historia con un peso equivalente al de cuatro pickups Ford F-150 de su día, al igual que esta propuesta de Tesla estaba basada también en un camión tráiler de transporte de carga. Tesla haría bien en recordar que después de haber sido descontinuada hace 10 años a la CXT no la extraña nadie y la recuerdan muy pocos.



Para hacer énfasis en el enorme tamaño de su pickup, Tesla preparó una imagen en la que se puede ver a una pickup Ford F-150 Super Crew en la caja de carga de la pickup Tesla.

Como quiera que se la mire, la pickup Tesla tal y como está planteada en las imágenes difícilmente representaría una opción realista para los compradores de tradicionales de camionetas pickup, especialmente para aquellos en la parte más alta y rentable del segmento, quienes usan sus pickups como vehículos recreacionales. Igualmente no tenemos duda de que existe un espacio para una camioneta pickup eléctrica de carga liviana por lo que no es totalmente descabellado pensar que Musk simplemente nos está jugando una broma, y que después de todo los pronósticos photo-chopicos no serían totalmente descabellados.



