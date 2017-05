Terrorismo

Una traductora del FBI se enamoró del terrorista de ISIS que vigilaba y acabó casándose con él

Daniela Green consiguió un trabajo como traductora en el FBI, la agencia estadounidense de inteligencia nacional, siguiendo a Abu Talha al-Almani, un peligroso miembro del grupo terrorista ISIS que aparecía en videos de propaganda yihadista sostieniendo cabezas humanas. Tras un tiempo, pidió permiso para viajar al extranjero para supuestamente ver a su familia, pero en realidad viajó a Siria donde se encontró con el miembro de la organización extremista, donde se casó con él.

Así lo reveló una investigación exclusiva de CNN, que hizo público un caso hasta ahora desconocido.

Green, de 38 años, nació en Checoslovaquia, pero durante un tiempo estudió en Alemania. Posteriormente se casó con un soldado americano y ambos se trasladaron a Estados Unidos. Gracias a sus conocimientos de alemán, obtuvo un puesto como lingüista dentro del FBI en el 2011. Lo consiguió, según CNN, tras un "extenuante proceso de aplicación y la respectiva investigación" que le permitió obtener "la autorización de seguridad nacional para asuntos secretos".

De esta manera, en 2014 fue traslada a Detroit, donde se ocupaba de una "capacidad investigativa": debía seguir el caso de un peligroso terrorista de origen alemán. La televisión identificó al miembro de ISIS como Denis Cuspert, un rapero que se convirtió al islam y se hace llamar Abu Talha al-Almani.



El cantante era conocido en Alemania bajo el seudónimo Deso Dogg. Nunca alcanzó verdaderamente una gran fama, aunque en 2006 fue el telonero del popular rapero estadounidense DMX. Sin embargo, tras un accidente automovilístico, en 2010 decidió abandonar su carrera en el mundo del rap y se refugió en la religión. Entonces compuso canciones en las que alabó a Osama bin Laden y, finamente, en 2012 abandonó Alemania.

Tras pasar por varios países, se instaló en Siria. En este país, juramentó lealtad a ISIS y comenzó una gran labor propagandística que le llevaba a intentar captar miembros nuevos en las redes o publicar videos. En uno de ellos aparecía con la cabeza de una persona que, según afirmaba, era la de alguien que se había opuesto al grupo.

Fue ahí cuando Green comenzó su trabajo. Según CNN, como parte de la investigación gracias a su dominio del alemán, ella llegó a identificar varias cuentas y números utilizados por el antiguo rapero. Las investigaciones también muestran que en abril de 2014, mientras ella vigilaba al que sería su futuro esposo, apareció un video en el que amenazaba Estados Unidos y realizaba un gesto como si se cortara el cuello mientras nombraba al expresidente Barack Obama.

Poco tiempo después, el 11 de junio, Greene solicitó poder viajar al extranjero tras rellenar el formulario correspondiente. Según ella, el viaje era simplemente por "vacaciones/personal", lo que se entendía que pretendía visitar a su familia. La traductora, que aún seguía casada con su esposo estadounidense, tomó un vuelo sin boleto de regreso, pero su destino no fue Alemania, sino Estambul, en Turquía. Posteriormente se desplazó a la frontera con Siria para adentrarse en el país. Una vez allí, se casó con Abu Talha al-Almani.



"Estoy en un ambiente muy duro y no sé qué tanto vaya a durar aquí"

Poco después, comenzó a reconsiderar su decisión. En correos enviados desde Siria mostró su preocupación: "Realmente he hecho un lío esta vez".

“Me fui y no puedo regresar. Ni siquiera sé cómo lo lograría si intentó volver. Estoy en un ambiente muy duro y no sé qué tanto vaya a durar aquí, pero eso no importa, es un poco tarde”, escribió en otro correo electrónico a alguien no identificado por CNN. “No estoy segura si te dijeron que probablemente iré a la cárcel por un largo tiempo si decido volver, pero así es la vida. Algunos días desearía dar marcha atrás en el viento”, confesó en otro.

Finalmente, el 1 de agosto, justo cinco semanas de que ella fuera a Siria, se emitió secretamente una orden para su arresto. De alguna manera, sin que se sepan los detalles, ella consiguió salir del país y regresó a Estados Unidos, donde fue detenida el 8 de agosto de 2014.

Según un fiscal de la sección de Seguridad Nacional de la Fiscalía de Estados Unidos, citado por CNN, “ella arriesgó nuestra seguridad nacional al exponerse a sí misma y su conocimiento sobre asuntos delicados ante esas organizaciones terroristas”. “Su escape de la zona, ilesa, y aparentemente con gran parte de su conocimiento sin revelar parece un golpe de suerte”, añadió el fiscal.



Ella decidió cooperar con la justicia y se declaró culpable, por lo que fue condenada a una pena de tan solo dos años y el 4 de agosto de 2016 fue liberada. En la actualidad trabaja en un hotel, aunque por razones de seguridad el reportaje no revela en qué ciudad.

Tras este caso, el FBI, en una nota enviada a la televisión, indicó que se han tomado "varias medidas en una variedad de áreas para identificar y reducir las vulnerabilidades de seguridad. El FBI sigue reforzando las medidas de protección en la realización de su trabajo vital".