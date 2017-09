Un terremoto de 6.1 vuelve a disparar las alarmas en Ciudad de México

El epicentro fue en Oaxaca. Sobre las 7:55 de la mañana hora local del sábado, se activaron las alertas sísmicas en la capital mexicana y los estados cercanos. Los daños materiales no son graves.

Un nuevo sismo de magnitud de 6.1 grados se sintió en México a las 7:55 de la mañana del sábado. El epicentro fue Oaxaca y reactivó el temor en el centro y el sur del país.

Dos mujeres fallecieron de un infarto durante este nuevo sismo reportaron medios locales.

El sismo es una de las más de 4,000 réplicas del terremoto del 7 de septiembre, no del del martes 19 de setiembre, según informó el Servicio Sismológico Nacional en conferencia de prensa.

El Puente de Ixtaltepec, Oaxaca, que ya estaba seriamente afectado por el terremoto del martes, registra nuevos daños con este sismo.

El movimiento telúrico también dejó sin electridad a 327 mil hogares y comercios, según Jaime Hernández Martínez, el director general de Comisión Federal de Electricidad.

Por el momento no se registran daños graves, según el jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Sin embargo, la alerta sísmica provocó el desalojo de miles de personas, que el martes sufrieron un terremoto de 8.2 grados que ya deja 305 fallecidos, según cifras de Protección Civil. Más de la mitad (167) en Ciudad de México.

Una de las mujeres, de 80 años de edad, se encontraba en un barrio céntrico de la capital y al dirigirse hacia la puerta de su departamento sufrió un infarto, dijo el diario Reforma. Según vecinos de la zona, en el Eje 4 Sur Xola, en donde el sismo del martes provocó el colapso de varios edificios, el temblor fue muy perceptible.



publicidad

La otra mujer, de 52 años, salió de su edificio en el sur de la ciudad, en Coyoacán, y al llegar a la calle, se desvaneció frente al inmueble, agregó el diario.

En redes sociales un usuario de Twitter decía que luego de este sismo, "Juchitán es prácticamente inhabitable". Juchitán es un pueblo indígena al sureste de Oaxaca, donde fue el epicentro del sismo.





En conferencia de prensa, la directora del Servicio Sismológico Nacional, Xyoli Pérez, confirmó que el sismo de 6.1 grados de este sábado por la mañana es, de hecho, una réplica del potente terremoto de magnitud 8.2 que ocurrió en el sur de México el pasado 7 de septiembre. Y no solo eso: Pérez dijo que ya ha habido 4,287 réplicas de ese movimiento telúrico.





Después del sismo de 6.1 grados se registraron cinco réplicas importantes. A las 8:24 am una de 5.2 grados. Un minuto después una de 5.0. A las 9:01 am una de 4.8. Seguida de otra de 4.8 a las 9:18 am. Finalmente, la última que dio a conocer la directora del Servicio Sismológico Nacional, Xyoli Pérez, durante la conferencia de prensa fue de 4.9 grados.

Según los primeros reportes oficiales, el sismo de este sábado agravó los daños de estructuras ya afectadas por el primer temblor, pero también eso ayudó, pues los edificios estaban evacuados e inhabitables.



publicidad







El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que funcionarios gubernamentales se movilizaron hasta Oaxaca para realizar labores de evaluación y atención por sismos.



Vecinos salieron a la calle tras escuchar las alarmas en Tlatelolco, en Ciudad de México. Janet Cacelín

Peña Nieto informó que Juchitán, Oaxaca, los principales daños eran en un puente que tendrá que ser reconstruido y en estructuras dañadas previamente que colapsaron.

El temor provocado por el sismo de esta mañana de sábado hizo que se detuvieran temporalmente las operaciones de búsqueda, pero ya se reiniciaron, según el jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.