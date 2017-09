"Quiero llorar y no puedo": el sacristán que sobrevivió al bautizo convertido en tragedia por el sismo

ATZALA, México.- Hace una semana que el sacristán de Atzala quiere llorar y no llora.

—Se me llenan los ojos de lágrimas pero no he podido. Voy y vengo. Hago lo que tengo que hacer. Pero hasta ahorita no he podido desahogarme como quisiera –dice, con el rostro hecho piedra.

El sacristán Sergio Montiel Tello perdió la cuenta de cuántas veces ha hecho para otros el repaso pormenorizado de lo que ocurrió dentro de la Iglesia Santiago Apóstol el martes 19 de septiembre, minutos antes y minutos después de la 1:14 de la tarde, cuando un terremoto de magnitud 7.1 tiró el templo abajo y mató a doce cristianos que celebraban el bautizo de una niña, Elideth Yusak Torres de León, que no llegó a cumplir los tres meses de edad.

El sacerdote recibió a los padres y padrinos a las puertas del templo, edificado en el siglo XVI, de los más antiguos del estado mexicano de Puebla. Dio la bendición de bienvenida, todos hicieron una reverencia. Montiel leyó en el Nuevo Testamento la carta de San Pablo a Timoteo, no recuerda el versículo, y cedió el lugar al otro sacristán, Lorenzo Sánchez, para la segunda lectura:



Santiago Montiel Tello, sacristán mayor de la Iglesia Santiago Apóstol de Atzala. Maye Primera



—Al tiempo de estar Lorenzo con el salmo, vino el movimiento y el padre dijo: ‘Está temblando’ y Lorenzo dijo: ‘No se muevan’. Y ahí comenzó algo más duro. El padre ya no tuvo oportunidad ni de leer el evangelio.

Montiel cerró los ojos. Durante las lecturas, los anfitriones estaban sentados en una banca: los padres, Ismael Torres Escamilla y Manuela de León García, con sus niñas, María Jesús y Elideth; y los padrinos, Florencio Flores Nolasco y Susana Villanueva Merecis. Y en otra dos bancas estaban sus familiares e invitados: los dos hijos de los padrinos, Samuel y Azucena; la madre y la hermana de la madrina, Carmen Merecis Ramírez y Feliciana Villanueva; la madre del padrino, Fidelia Nolasco Zárate; y dos invitados que vinieron de Chietla, el pueblo vecino: el regidor Jacinto Roldán Capistrán y Aurelia Vásquez Pacheco. Todos ellos murieron. Se salvaron dos beatas del pueblo estaban hincadas cerca de la puerta y unos pocos que corrieron, había como unas 25 personas a esa hora en la Iglesia.



Lo que quedó de la Iglesia de Atzala, el templo mexicano más devastado por el terremoto La Iglesia de Atzala, construida en el siglo XVI, era una de las más antiguas en el suroeste del estado de Pueblo. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Cuando el templo se vino abajo, se estaba llevando a cabo un bautizo. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Buena parte del techo y una gran roca que sostenía la cúpula se desprendieron, y tapiaron a doce personas. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cúpula pende ahora de unas pocas paredes de ladrillo resquebrajadas, y podría terminar de colapsar en cualquier momento. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Todo el perímetro de la Iglesia fue cercado para evitar el ingreso de curiosos. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Las autoridades eclesiásticas aún no han informado en qué estado quedaron las imágenes, patrimonio del templo. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bajo la cúpula, en la esquina derecha superior del altar, se conserva un fresco reciente de San Mateo. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Mientras que del lado izquierdo, sigue intacta la imagen de San Juan. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir En el interior solo quedan escombros, restos de las bancas, candelabros y cirios a medio quemar. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La nave del templo cayó casi por completo, dejando a cielo abierto. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir La fachada también sufrió graves daños, pero tal vez sea lo único que se pueda recuperar. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Detalle de las ventanas y las columnas del frente. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Iglesia había sido remodelada a mediados del siglo pasado. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir El campanario quedó completamente inservible. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Y la campana, quedó tendida a unos 50 metros del campanario. Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el altar de la Iglesia siguen colgados dos pendones que dicen: "El señor es compasivo y misericordioso", "¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?". Foto: Laura Prieto | Univision 0 Compartir



Cuando abrió los ojos de nuevo y el viento disipó el polvo, el sacristán vio algunos de los cuerpos en el centro del templo, bajo una gran roca que sostenía la cúpula del templo y muchos escombros que cayeron del techo.

— Había cuerpos debajo de la piedra. Escuchaba llantos de la bebé que se iba a bautizar, quejas de una niña que tenía el cuerpo destrozado. Ismael estaba pidiendo ayuda, sus pies estaban sepultados.

Cada vez que Montiel cierra los ojos, esas imágenes y sonidos vuelven.

Recuerda que cuando salió a la calle la gente estaba muda, como queriendo gritar y sin poder. No sé sabe si por la sorpresa de ver la Iglesia derribada o de verlos caminar entre el polvo. Iban él, Lorenzo y el cura cargando a Ismael herido sobre una tabla, los primeros sobrevivientes.



publicidad

— ¿Por qué Dios me salvó? No lo sé. Pero si él quiere que yo le siga sirviendo, lo seguiré haciendo. Él es Jesús, es el Espíritu Santo que nos estuvo acompañando en ese momento.



Unas 50 casas de Atzala sufrieron daños, pero nada comparado con la destrucción de la Iglesia. Maye Primera



Montiel era un hombre atormentado hasta que se refugió en el templo de Atzala que venera a Santiago Apóstol.

—He tenido algunos problemas y cuando voy a la Iglesia se me olvidan. Llegaba ahí, hacía oración y salía con una tranquilidad. Si tengo que vengarme por algo, pido que se me olviden esas cosas.

Un misionero lo encontró orando un día y le preguntó: “¿Sabes leer?”. Él respondió que no mucho; que en la escuela había aprendido pero se le estaba olvidando de no practicar. “¿Por qué no pasas a hacer las lecturas?”, le volvió a preguntar. Hace año y medio se hizo sacristán. A veces le pasa en misa que se equivoca leyendo, que cambia palabras por otras, y vuelve a repetirlo todo para corregir el error.



publicidad

—Siento culpa por no haber regresado después de haber sacado a Ismael. Tal vez hubiese sido diferente la historia si se quedan sentados en las bancas. Pero ser un hombre de fe me ha ayudado a reconfortarme, rezar por los difuntos y hacer oración por los que nos quedamos.

La Iglesia de Atzala son sus fieles. Porque e l párroco es nuevo en el pueblo —tenía nueve días de haber llegado cuando ocurrió el terremoto— y es el mismo que oficia la misa en todos los caseríos cercanos: en Chietla, en Ayutla, en Matzaco, en Tilapa, todas en un mismo día. Se pensaba que el domingo no habría eucaristía en Atzala, que quedó sin templo, pero los sacristanes, las monjas y su rebaño insistieron.



La misa de este domingo 24 se celebró bajo una carpa, frente a las ruinas de la vieja Iglesia. Maye Primera



—Fuimos a platicar con el sacerdote para las misas dominicales se sigan haciendo, para que este pueblo no se caiga, porque Dios nos dio la oportunidad de seguirle sirviendo.

La misa de este domingo 24 se celebró bajo una carpa, en el terreno baldío que está frente a las ruinas de la Iglesia Santiago Apóstol. Vinieron monjas de Puebla, la capital, y gente de los caseríos cercanos. Las sillas que llevó la alcaldía fueron insuficientes, hubo vecinos que llevaron las suyas, mientras otros se quedaron rezando de pie y en el sol.

“Te doy gracias Jesús por haberme encontrado / Por haberme salvado / te doy gracias, Jesús”, cantaba el coro de catequistas.

Las dos familias de los difuntos —vecinos de toda la vida— ocuparon la primera fila, cargando once cruces de madera, cada una con los nombres y las fechas de su nacimiento y su muerte. El padre Néstor las bendijo y el terminar la eucaristía siguió camino a Tilapa, donde tenía otra misa a las once.