Puños en alto y silencio contra el olvido: Ciudad de México homenajea a las víctimas del terremoto

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 13:14 horas (local) de este jueves se realizó un homenaje de tres minutos a los afectados por el sismo de 7.1 que sacudió el centro de México el pasado 19 de septiembre, dejando un saldo de 369 muertos.

En Ciudad de México algunas personas acudieron a las zonas siniestradas - en la mayoría de las cuales ya fueron removidos los escombros- y levantaron un puño en alto para “no olvidar” a los muertos, heridos y damnificados. El gesto también sirvió como agradecimiento a los rescatistas y a todos los voluntarios que apoyaron en las maniobras de búsqueda y rescate.

El llamado puño del silencio además se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia, pues en el caso de algunos edificios afectados se han denunciado irregularidades en su construcción. Este es el caso del colegio privado Enrique Rébsamen donde fallecieron 19 niños y siete adultos. Una investigación de Univision Noticias destapó que la estructura del inmueble fue alterada de forma irregular e investigada por este motivo. A pesar del riesgo, los inspectores que lo supervisaron presuntamente no actuaron conforme a la ley.

En el multifamiliar Tlalpan, al sur de la capital, decenas de personas también entonaron el himno nacional frente a un altar con flores y globos donde se colocaron fotografías de los fallecidos en ese edificio.

"No quiero que la muerte de mi novio quede impune"

Por su parte, familiares de las víctimas del edificio de Álvaro Obregón 286 han creado una comisión que este jueves se reunió con autoridades federales para exigir una investigación exhaustiva y determinar si el inmueble colapsó por el terremoto o si hubo irregularidades. 49 personas fallecieron en el lugar.



Para Suzana Castillo, exigir justicia y verdad es una forma de honrar a su hermana Michelle Castillo, quien laboraba en ese edificio cuando se vino abajo: “(A los familiares) nos interesa conocer las carpetas de investigación sobre el inmueble, no queremos que luego nos digan que no hay carpeta porque no hay evidencia”, dijo a Univision Noticias.

"Michelle no murió por el sismo, ella murió por estar en un edificio que no cumplía con las normas necesarias de construcción", opinó Suzana.

“Yo no quiero que la muerte de mi novio quede impune, yo quiero que haya justicia. Quiero que me digan si en verdad fue el temblor o hubo negligencias”, declaró Pamela Cruz, pareja de Martín Estrada, un contador que falleció en Álvaro Obregón 286.



A un mes del terremoto, el dolor y el miedo siguen bajo la piel de los habitantes de Ciudad de México. En la colonia Roma, algunos comercios han vuelto a abrir sus puertas, pero todavía existen los rastros de zonas de guerra: hay puntos acordonados y con bultos con escombros.

En total, 38 edificios colapsaron en Ciudad de México y decenas de miles de construcciones sufrieron daños con el sismo.

La recuperación de la capital será lenta y tomará varios años, según el cálculo del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

La Procuraduría de Ciudad de México mantiene abiertas al menos 40 carpetas de investigación, algunas de ellas por el delito de homicidio, por los edificios colapsados. Hasta el momento no hay ningún detenido.