"Sabemos que hay una niña con vida al interior (de la escuela destruida), lo que no sabemos es cómo llegar a ella (...) sin riesgo de colapso y sin que no se arriesgue al personal" de rescate, dijo a la cadena Televisa el almirante José Luis Vergara, quien coordina el rescate. Los intentos por encontrar sobrevivientes no se han detenido durante dos noches seguidas. Foto: Reuters | Univision

