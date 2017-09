El tuit de Obama con condolencias a México por el sismo tiene ya más de un millón de 'me gusta'

El tuit del expresidente Barack Obama con sus condolencias a los mexicanos por el devastador terremoto de este martes se convirtió en uno de los más populares de la historia al acumular cerca de un millón de 'me gusta'.

En su tuit bilingüe, Obama dijo en inglés: "Pensando esta noche en nuestros vecinos de México y en todos nuestros amigos mexicano-estadounidenses". En español añadió: "Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos" (sic). Tras 15 horas de publicación, a la 3.00 p.m., hora del Este, el tuit superó el millón de 'me gusta'.



Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos. — Barack Obama (@BarackObama) September 20, 2017

Mientras, el tuit del presidente Donald Trump tenía este miércoles por la tarde cerca de 175,000 'me gusta', una cifra alta también para los estándares de la cuenta del mandatario.



God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017



Obama, que tiene 95 millones de seguidores en Twitter, es el autor del tuit más popular de la historia con 4.60 millones de 'me gusta'. Su tuit de agosto tras la violencia de los supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, tiene 4.6 millones de 'me gusta'. "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su pasado o su religión", escribió Obama citando al expresidente sudafricano Nelson Mandela.



"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Más de 200 personas murieron luego de que el centro de México se viera estremecido este martes por la tarde por un poderoso terremoto de magnitud 7.1, que hizo colapsar decenas de edificaciones y dejó a miles atrapados entre los escombros.