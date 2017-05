Multan a Facebook con US$122 millones por información engañosa en la compra de WhatsApp

La compañía de Mark Zuckerberg aseguró en el momento de la compra en 2014 que no se podían vincular los perfiles de WhatsApp con los de sus usuarios, opción que incluyó después y, según la UE, ya sabían que se podía hacer. No obstante, la decisión no afectará a la autorización de la operación de adquisición.