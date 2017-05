Este truco del iPhone (que era desconocido) tiene a internet revolucionado

Ha existido durante años, pero parece que ahora es cuando se ha hecho popular. Un joven compartió en su cuenta de Twitter un truco que no conocía y que, según parece por la reacción en las redes sociales, muchos usuarios del iPhone tampoco.

Esta función permite simplemente borrar el último número introducido en la calculadora sin tener que eliminar todas las cifras. Al igual que las calculadoras antiguas, la pantalla numérica de la aplicación original del teléfono carece de una tecla que sirva para borrar si te equivocas. Parece que hasta ahora, mucha gente se conformaba con apretar la tecla 'C' empezar de nuevo a teclear los números.



Sin embargo, no es necesario. Como explica @censoredialogue, tan solo hay que situar el dedo sobre la pantalla del teléfono y desplazarlo hacia la derecha o la izquierda para ver cómo desaparece el último número que hemos tecleado. Tan simple que parece que muchos se acaban de enterar.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ — CENSORED dialogue (@censoredialogue) May 3, 2017



El joven que lo publicó en Twitter, hace tan solo cuatro días, consiguió que su mensaje fuera retuiteado cerca de 30,000 veces y que a aproximadamente 35,000 personas les gustara. Para ver la magnitud del éxito tan solo hay que ver que @ censoredialogue cuenta con menos de 2,000 seguidores.

Lo cierto es que esta función fue revelada por la propia compañía en 2010, aunque dado el revuelo creado ahora, con poco éxito. El 14 de septiembre de 2010, un usuario escribió a la compañía pidiendo una solución al hecho de que no podía borrar un simple número. El servicio de atención no tardó en responderle y lo hizo con una escueta frase: "Simplemente pasa el dedo por la pantalla. Es verdad, no es muy intuitivo".



Tras descubrir lo fácil que es borrar un número, muchas personas pusieron en Twitter mensajes críticos con Apple, por no haberlo publicitado más, otros alabaron los teléfonos Android porque "nunca tuvieron este problema" y otros, simplemente, mostraron su asombro porque algo tan sencillo les habría ahorrado mucho tiempo.







@censoredialogue @midnightdrivin after all those times I had to clear the whole damn thing cause I messed up pic.twitter.com/ySjBq8lZgr — mari (@prettyguyspace) May 3, 2017