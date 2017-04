El papa Francisco en una charla interactiva abraza la ciencia, pero clama por mayor humanidad

En una aparición sorpresa por videoconferencia en una charla TED celebrada en la ciudad canadiense de Vancouver, el papa Francisco pidió el martes que prevalezcan los vínculos entre las personas para superar la división que vive el mundo,

Según los organizadores de la charla interactiva, es la primera vez que Francisco participa en una conferencia internacional de este tipo.

Su aparición sorpresa obligó a realizar varios viajes a Roma a lo largo de un año, según Bruno Giussani, uno de los responsables de TED.

Francisco, que habló en italiano, se unió al tema de conversación de este año titulado "El futuro eres tú", afirmando que las relaciones y las conexiones entre las personas permitirán que las sociedades vayan hacia adelante.

"El futuro está hecho de ustedes, está hecho de encuentros, porque la vida fluye a través de las relaciones con otras personas", explicó el pontífice.

"La existencia de cada uno está profundamente ligada a la de los otros: no se trata de que la vida pase, la vida son interacciones", apuntó.





El papa dijo esperar que, mediante este tipo de conferencias, los ciudadanos recuerden que se necesitan los unos a los otros.

"El futuro de la humanidad no está exclusivamente en manos de los políticos, de los grandes líderes, de las grandes compañías", apuntó Francisco.

"Sí, tienen una responsabilidad enorme. Pero el futuro está, en su gran mayoría, en manos de las personas que reconocen a los otros y a ellos mismos como parte de un 'nosotros'", siguió el pontífice.

Por otro lado, manifestó su esperanza de que los avances de la ciencia y la tecnología aporten igualdad e inclusión social.

"¿Qué maravilloso sería que el desarrollo de la innovación científica y tecnológica fuera acompañado de mayor igualdad e inclusión social? ¿Cuán maravilloso sería, mientras descubriéramos planetas lejanos, redescubrir las necesidades de los hermanos y hermanas que orbitan alrededor de nosotros?", dijo el líder religioso.



Asimismo, criticó la que identifica como la "cultura del desperdicio": "Sólo educando a la gente hacia una verdadera solidaridad, seremos capaces de superar la 'cultura del desperdicio', que no se refiere únicamente a la comida y los bienes, sino sobre todo a las personas que son dejadas a un lado por la tecnología que, sin ni siquiera darse cuenta, está poniendo los productos en su centro, en lugar de personas ".

"Deberíamos estar haciendo más para poner a los seres humanos en el centro de nuestra tecnología y no relegar el cuido de nuestros semejantes al "trabajo social", señaló el pontífice católico.

Durante la conferencia, Francisco no perdió la oportunidad de referirse a los inmigrantes. El mismo recordó que era hijo de un inmigrante cuyo padre y abuelo dejaron Italia para ir a Argentina. "Podría haber terminado muy bien entre la gente 'descartada' de hoy y por eso siempre me pregunto, en el fondo de mi corazón: '¿Por qué ellos y no yo?'"



