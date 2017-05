Fumar no sólo afecta tu salud física, también tiene efectos sobre la mental

No hay suficientes estudios que analicen el efecto que el vapor emanado de calentar los químicos que contienen este tipo de cigarros. Hasta hace poco, no estaban regulados por la Food and Drugs Administration, por lo que no eran sometidos a pruebas y tampoco había normas sobre los ingredientes que pueden contener, advierte la American Lung Association . Las nuevas regulaciones de la FDA son recientes y por eso, no son aplicables a todas las marcas disponibles en el mercado.