Un padre se suicida en vivo por Facebook porque su hija decidió casarse sin su permiso

Ayhan Uzun, un padre turco de 54 años, tomó una pistola y frente a sus amigos de la red social se quitó la vida pidiendo que "quienes me pusieron en esta situación no asistan a mi funeral".

Un hombre turco de 54 años decidió suicidarse en directo a través de Facebook después de que se enterara que su hija se había comprometido sin pedirle su consentimiento.

Ayhan Uzun, que vivía en la de Kayseri, en el centro de Turquía, se puso frente a cámara y comenzó a transmitir los que serían sus últimos minutos mientras sus amigos y familiares le pedían que no lo hiciera, según indicó The Mirrow.

En la grabación, el hombre acusó a su familia de haberle ocultado el compromiso de su hija hasta que finalmente sacó un revólver y lo apuntó a la sien. Antes de apretar el gatillo, se le escucha decir: "Adiós, me voy, cuídense ustedes mismos". Inmediatamente cuenta hasta tres y dispara. En las imágenes se observa cómo cae inmediatamente al suelo.

Antes de suicidarse, el hombre lanzó una última petición: "Estoy emitiendo en vivo esta noche y es mi deseo que los que me han puesto esta situación asistan a mi funeral". Según indicó, conoció la noticia sobre su hija tras una llamada telefónica.



"En el día más feliz de mi hija (el de su compromiso), me llamaron (...) Nadie me preguntó. Nadie me preguntó como un hombre. Mi suegro ocupó mi lugar y, sin tener permiso, aprobó la boda de mi hija", afirmó.

"Nadie dijo que el padre de la niña está vivo", añadió. "Algunos dirán que esto es un espectáculo. No quiero que nadie pase por esto que yo estoy viviendo", subrayó.

Finalmente, sacó el arma y se suicidó.

Su familia corrió a su casa y encontró su cuerpo, que posteriormente fue trasladado para realizarle la autopsia. La policía ha lanzado una investigación para aclarar este suceso.

En los últimos meses, el número de personas que ha transmitido un suicidio o un homicidio por Facebook obligó a Mark Zuckerberg, CEO de la red social, a anunciar que contrataría otras 3,000 personas para luchar contra los videos violentos de la red.