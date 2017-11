Uzbekistán, el país de origen del atacante de Nueva York, no está vetado por Trump

En medio del debate por el veto migratorio a ocho países de mayoría musulmana impulsada por el presidente, Donald Trump, alegando medidas seguridad, las miradas se vuelven sobre Uzbekistán, una república exsoviética de la que es originario el atacante de Nueva York que mató a ocho personas en un atropello masivo, que no está incluida en la lista, pese a estar en una región con grupos terroristas yihadistas acivos.

En un informe de febrero de este año, el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que viajen o residan en el país que "simpatizantes de grupos terroristas como el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Al-Qaeda, Isis y la Unión Jihadista Islámica están activos en la región de Centro Asia".



“Miembros de estos grupos han expresado sus sentimientos anti-EEUU y han atacado intereses del gobierno estadounidense en el pasado”, señala el informe que recuerda que ciudadanos uzbekos en el extranjero han participado presuntamente en ataques recientes como el perpetrado contra el aeropuerto de Estambul, en junio de 2016, en el que murieron 41 personas, y en un club nocturno en año nuevo, con un balance de 39 muertos.

Las autoridades han identificado al conductor de la camioneta que irrumpió en un carril para bicicletas en Nueva York como Sayfullo Saipov, un inmigrante que llegó en 2010 procedente de Uzbekistán, una exrepública soviética de mayoría musulmana, que tiene a varios centenares de ciudadanos luchando en grupos yihadistas en Irak y Siria, según estimaciones de los servicios de seguridad rusos.





No obstante, pese al enfado del presidente Trump tras conocer el ataque y anunciar medidas de "control extremo" para los extranjeros, el país no está incluido en la polémica orden ejecutiva que veta o restringe la emisión de visados a sus ciudadanos que en un primer momento incluía a Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Sudán e Irak. (Estos dos últimos fueron retirados posteriormente, pero se incluyó a Chad, Corea del Norte y Venezuela).

Para Estados Unidos, este país de mayoría musulmana situado al norte de Afganistán ha sido un aliado en la región contra el terrorismo, sin embargo, expertos apuntan que la falta de oportunidades para los jóvenes con una economía que no ha despegado desde que se independizó de la antigua Unión Soviética en los años 90 y un régimen autoritario en la etapa posterior, les ha llevado a emigrar y en algunos casos a sumarse a las filas del yihadismo.



“Uzbekistán es un gran país y su economía no es muy dinámica. Es también uno de los países más opresivos del mundo, así que la gente joven está abandonando esa dictadura y al mismo tiempo no se están adaptando a las sociedades occidentales”, explica Erica Marat, experta en Asia Central en el College of Inernational Security Affairs en la revista Newsweek.



Marat señala que los patrones de radicalización de los jóvenes uzbekos es similar a la de inmigrantes de otros países que al no encontrar su lugar en la nueva sociedad “buscan formas de pertenencia y las narrativas extremistas parecen ser las más atractivas”.

El pasado abril un uzbeko fue arrestado en Suecia tras atropellar con un camión a una multitud en Estocolmo, donde mató a cuatro personas; otros dos ciudadanos de esa nacionalidad fueron arrestados en 2015 en Brooklyn y acusados de conspirara para apoyar a ISIS.

La semana pasada, un uzbeko de 27 años, residente en Nueva York fue sentenciado a 15 años de cárcel por el mismo cargo por poner un mensaje on line en 2014 ofreciéndose a mantar al entonces presidente Barack Obama o atentar contra un hotel en Coney Island si ISIS se lo pedía.



Pero Sayfullo Saipov, el joven uzbeko identificado sospechoso del atropello masivo en Nueva York, no es el primer inmigrante de un país de Asia Central vinculado con terrorismo en Estados Unidos en los últimos años. Dos hermanos chechenos, Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev,perpetraron el ataque contra el maratón de Boston en 2013, en el que murieron 3 personas y otras 260 sufrieron heridas.

País aliado

Uzbekistán, un país con 31 millones de habitantes de mayoría musulmana (el 88%) forma parte de las repúblicas que rompieron con el bloque comunista en los años noventa.





Con una extensión algo mayor que California, está situado entre Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán, y tiene frontera al sur con Afganistán. Centra su economía en la producción de algodón y la exportación minerales y petróleo, cuya capacidad está en desarrollo.

Washington estableció relaciones diplomáticas con Uzbekistan en 1992 y lo considera un "aliado clave en el apoyo a los esfuerzos internacionales en Afganistán" y un enclave "importante" para asegurar los intereses de "estabilidad, prosperidad y seguridad" en la región de Asia Central.

El Gobierno del país se comprometió este miércoles a cooperar en la investigación sobre el ataque.



"Uzbekistán está dispuesto a usar todas sus fuerzas y recursos para ayudar en la investigación sobre este acto terrorista", informó el presidente uzbeko Chavkat Mirzioyev, citado en un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

"La tragedia que se ha producido confirma de nuevo la necesidad de unir los esfuerzos de toda la comunidad internacional en la lucha contra este desafío de nuestra época", añadió Mirzioiev, dando el pésame al presidente estadounidense y a las familias de las víctimas.