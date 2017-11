Una mujer mata con veneno a 17 familiares en un plan fallido para escapar de un matrimonio arreglado

La joven pakistaní de 21 años Aasia Bibi fue forzada por sus padres a casarse con un hombre que no quería. Su intento desesperado por terminar con ese matrimonio terminó en una tragedia.

Una mujer de 21 años de edad trató de colocar veneno en la leche que iba a beber su nuevo marido y, sin querer, terminó matando días atrás a 17 miembros de la familia, informaron autoridades policiales de Pakistán.

Aasia Bibi ahora enfrenta cargos por asesinato y este martes compareció ante el tribunal en la ciudad de Muzaffargarh, donde argumentó que lo hizo porque sus padres la obligaron en septiembre a casarse con un hombre en contra de su voluntad, informó la agencia AP. La sospechosa fue casada en una villa cercana al pueblo de Ali Pur, a 100 kilómetros (60 millas) al sur de Multan, ciudad en la provincia de Punjab, en el oriente del país.



"Les pedí varias veces a mis padres que no me casaran en contra de mi voluntad porque mi religión, Islam, también permite que yo escoja al hombre de mi elección para casarme pero mis padres rechazaron todos mis pedidos y ellos me casaron con un pariente", dijo la joven citada por la agencia.

Dijo que ella le había advertido a sus padres que haría cualquier cosa para terminar con su matrimonio, pero estos se negaron a permitirle el divorcio, según IVT.

En su afán de terminar desesperadamente con ese matrimonio arreglado, una práctica común en Pakistán, pidió ayuda a su novio, Shahid Lashari.

La joven dijo que su relación con su novio continuó después del casamiento y que fue Lashari quien le suministró una sustancia venenosa, informó el jefe de la policía local, Sohail Habib Tajak.

Se negó a beberlo

"Él (Shahid) me pidió que mezclara la sustancia y que se lo diera (a mi esposo) y dijo que luego se casaría conmigo", dijo la joven.

El funcionario detalló que la semana pasada Bibi mezcló el veneno en leche y se lo dio a su marido, pero este se negó a beberlo.

Lo que sucedió luego fue que la suegra de Bibi en algún momento utilizó la leche envenenada para hacer lassi, una bebida a base de yogur típica en el sur de Asia. La policía también está investigando si fue la propia Bibi la que mezcló la leche en la olla de yogur, informa IVT citando a la policía.



La preparación fue servida a 27 miembros de la familia el jueves pasado, según informó BBC, lo que causó que todos ellos perdieran el conocimiento tuvieran que ser hospitalizados. Según los informes, 17 de esos familiares han muerto en los últimos días, incluida una menor y los otros 10 siguen internados.

El oficial de policía del distrito de Muzaffargarh, Awais Ahmad Malik, dijo a la BBC que el tipo de veneno que causó las muertes aún no se conoce y que se sabrá luego de las pruebas químicas a las víctimas.

Bibi y su novio fueron arrestados poco después. La joven inicialmente negó las acusaciones. Pero en la audiencia en la corte de este martes, Bibi dijo a los periodistas que sí era responsable pero que la sustancia era solo para su marido y lamentó que otros hubieran muerto, reportó AP.

El jefe de policía dijo que cuestionó a Bibi y Lashari tratando de descubrir quién era el responsable. El hombre durante el interrogatorio terminó confesando que le había dado el veneno a la joven.