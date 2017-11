Una madre de dos niños y un joven que usaba su hora de almuerzo para ejercitarse: otras de las víctimas del ataque en Manhattan

El arrollamiento masivo en Nueva York llevado a cabo por el atacante Sayfullo Saipov de este martes dejó 8 personas muertas más de una decena de heridos.

Horas más tarde del ataque, poco a poco comenzaron a conocerse los nombres y las historias de los fallecidos. La que cobró más relevancia fue la historia de los cinco amigos argentinos que habían viajado a Nueva York a celebrar el 30 aniversario de graduación de su colegio de la ciudad de Rosario.

Los cinco argentinos muertos son: Diego Enrique Angelini, Ariel Elij, Herman Ferruchi, Alejandro Damian Pagrucco y Hernán Diego Mendoza, todos entre 47 y 48 años.

Además, se confirmó la muerte de una mujer belga Anne-Laure Decadt, y dos estadounidenses Darren Drake y Nicholas Cleves.

Esto es lo que se sabe de ellos:







Anne-Laure Decadt

Tenía 31 años y era madre de dos niños pequeños, uno de 3 años y un bebé de tres meses, según indicó la agencia AP. Es la única mujer muerta en el ataque.

Anne-Laure Decadt estaba con su madre y dos hermanas en Manhattan cuando Saipov la atropelló deliberadamente con la camioneta de alquiler en el carril de bicicletas, indicó The Washington Post. Las mujeres que acompañaban a la víctima no resultaron heridas.



El retrato de la víctima del ataque en Nueva York, Ann-Laure Decadt. La agencia AP informó que era belga, tenía 31 años y era madre de dos niños. AP Photo / Sylvain Plazy

"Esta pérdida es insoportable e impensable. Era una esposa fantástica y era la madre más hermosa para nuestros dos hijos", indicó su esposo Alexander Naessens, al periódico Daily News.

Francesco Vanderjeugd, alcalde de Staden, la ciudad natal de Decadt, dijo que estaba haciendo todo lo posible para facilitar el regreso del cuerpo de Decadt a Bélgica.

"Nuestra comunidad está de profundo luto. Conmocionados por la violencia injusta (...) Nuestros pensamientos están con la familia Decadt y todas las víctimas del ataque en Manhattan", dijo Vanderjeugd en un comunicado en Facebook.

Darren Drake







Según detalla The Washington Post, los padres de Darren Drake, Jimmy y Barbara, compartían con Darren la casa en New Milford, Nueva Jersey. Cuando se enteraron de los hechos en Manhattan, se preguntaron si su hijo no estaría entre las víctimas.

Lo llamaron por teléfono, pero no dieron con él. Entonces condujeron hasta Manhattan y allí se enteraron que su hijo estaba en la morgue.

"Darren Drake, oriundo de Nueva Jersey, asesinado en #NYCTerroristAttack, su padre tiene una foto de su único hijo, que habría tenido 33 años este mes", tuiteó la reportera de ABC7 Darla Miles.



Darren Drake tenía 32 años cuando murió y creció en New Jersey. Fue a la universidad en Rutgers y en 2011 obtuvo una maestría en administración de empresas de la Universidad Fairleigh Dickinson. Estaba cursando una segunda titulación de maestría en el Stevens Institute of Technology en Hoboken, dijo su padre.



Darren Drake trabajó como gerente de programas en Moody's Investors Services en el World Trade Center.

Este miércoles Jimmy Drake salió a la puerta de su casa con un retrato de su único hijo muerto y visiblemente conmocionado contó a la prensa historias sobre Darren.

"Era el chico más inocente y delicado del mundo", dijo según medios locales. "(Su última noche) simplemente durmió durante 11 horas y se sentía muy bien. Se veía genial. (...) La vida fue perfecta para él", agregó.

Medios de Nueva Jersey contaron que Darren Drake estaba luchando para bajar de peso y que por eso todos los días durante su descanso en el trabajo salía a dar un paseo en bicicleta.

"Estoy absolutamente herido. Créame. He sido cazador de ciervos durante 40 años. Nunca pensaría en dispararle a este tipo. Nunca. Pero no puedo explicar el tamaño del dolor que siento", dijo a ABC7 Jimmy Drake.

Nicholas Cleves





Nicholas Cleves de 23 años, la víctima más joven del arrollamiento masivo en Manhattan. Facebook

Cleves tenía 23 años y es la víctima más joven del ataque de Manhattan y es el único neoyorquino que falleció en el arrollamiento de este martes.

"Nicholas fue amable, atento (...) y un gran amigo. Siempre tuvo una palabra amable y la sonrisa más grande y siempre se ofreció a ayudar sin importar la situación", dijo en Facebook Phil Kassen, director de la escuela en la que estudió Cleves y egresó en 2012. En la dedicatoria envió condolencias a los padres de Cleves, Richard Cleves y Monica Missio.





Según medios, era un ingeniero de software y vivía en un apartamento en West Village, a poca distancia en bicicleta del río Hudson. Cleves comenzó a trabajar en Unified Digital Group en 2016 como analista de software, según su perfil de LinkedIn.

Se graduó en Skidmore College en Saratoga Springs, Nueva York, donde se especializó en ciencias de la computación. Como estudiante universitario, Cleves estudió italiano, trabajó como asistente y asesoró a estudiantes en astronomía, dijo Philip A. Glotzbach, autoridad de la universidad en un comunicado publicado el miércoles.