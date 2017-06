Un vehículo atropella a varias personas a la salida de una mezquita en el norte de Londres; hay una persona arrestada

Una furgoneta atropelló a un grupo de peatones este domingo, causando un número indeterminado de heridos cuando un grupo de fieles salía de una mezquita situada en el bulevar de Seven Sisters, junto a Fisbury Park, al norte de Londres.

Fuentes de la Policía Metropolitana (MET) de esa la capital inglesa informan en su página web de que hay una persona detenida y que los servicios de emergencia trabajan con las víctimas en el lugar del suceso, cuyos accesos han sido cortados al tráfico.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña aseguró a través de su cuenta de Twitter que un grupo de fieles resultaron heridos por una furgoneta mientras salían de una mezquita.

"Nos han informado de que una furgoneta ha atropellado a los fieles cuando dejaron una mezquita cerca de Finsbury Park", dijo en Twitter.



