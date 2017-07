Investigan una explosión fuera de una oficina de reclutamiento de la Fuerza Aérea en Oklahoma

Las autoridades federales confirmaron esta madrugada que un artefacto explosivo fue lanzado fuera de un centro de reclutamiento de la Fuerza Aérea en la localidad de Bixby, cerca de Tulsa, Oklahoma, que no desacartan sea un acto de terrorismo doméstico.

La policía de Bixby indicó que la explosión fue reportada alrededor de las 10:30 pm del lunes y se activó preventivamente al equipo de especialistas en explosivos que se desplazó hasta el lugar.

Agentes del Buró de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a las inmediaciones para analizar la escena, según informó la portavoz de la ATF, Meredith Davis, quien señaló que está siendo investigada como un posible acto de terrorismo doméstico, informó The Associated Press.



And here's the statement we just got from Bixby PD, which is...basically nothing. FBI and ATF are supposed to say more in the AM. pic.twitter.com/gi6lsUYFD8

— Samantha Vicent (@samanthavicent) July 11, 2017