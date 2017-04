Hackers generaron preocupación en Dallas al activar las alarmas de emergencia de la ciudad

Los vecinos de Dallas se despertaron sobresaltados en la noche del viernes cuando las sirenas de alarma de la ciudad comenzaron a sonar repentinamente sin que las autoridades hubieran alertado de una emergencia pero según informaron este sábado, lo que inicialmente parecía un fallo del sistema resultó ser un ataque informático.

A las 11:45 de la noche del viernes se escucharon las primeras alarmas en Dalla y a partir de ahí se fueron activando intermitentemente una tras otra las 156 alarmas de emergencia en distintos puntos de la ciudad causando el temor de los ciudadanos.



Yes. Sirens are going off. System malfunction. Emergency staff working on it as we speak. https://t.co/OK5GC6iclW — Sana Syed (@dallaspiosana) April 8, 2017





publicidad

Aunque inicialmente las se atribuyó a algún error técnico, “parece que fue un haqueo y parece que procede del área de Dallas”, indicó este sábado en rueda de prensa Sana Syed, directora gerente de información pública de la ciudad de Dallas.

El director de la Oficina de Administración de Emergencias de Dallas, Rocky Vaz, señaló que las sirenas fueron activadas más de una docena de veces. Se desconoce quién está detrás de este ataque pero aseguró "con mucha confianza que se trata de alguien fuera de nuestro sistema", dijo a la prensa.



El proyecto del 'Tren Bala' que conectaría a Dallas y Houston Texas podría ser de las únicas ciudades en el planeta en tener un 'Tren Bala' que conectará a Dallas y Houston en tan sólo 90 minutos de viaje. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir El tren de alta velocidad recorrá 240 millas entre ambas ciudades, sin embargo aún no se ha definido si la vía estará paralela a la carretera interestatal 35. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir El tren que será eléctrico, atenderá una demanda de 50 mil pasajeros que actualmente transitan a la semana entre Dallas y Houston, y que lo hacen por avión, autos o autobús. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De hacerse realidad, los viajes saldrán cada 30 minutos en ''hora pico'' y cada hora en horas de tránsito lento. Además el tren dispondrá de todas las comodidades. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Según Texas Central, el tren será de la misma empresa que administra el famoso tren bala en Japón desde hace varias décadas, tendrá un impacto ecológico mínimo, tanto en su construcción como en su operación. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir En Dallas, la estación estaría ubicada a un lado del Río Trinity, cerca del cruce de la Interestatal 30 y el 35. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En Houston, la estación estaría ubicada en el área donde convergen el US Highway 290, Katy Freeway, Highway 90/I-10 y North Post Oak Rd. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Pero el asunto de al aprobación de su construcción estará a cargo de la legislatura texana que inicia sesión en enero del 2017, luego que la oficina de transporte federal dictaminara que es el estado de Texas quien tiene la jurisdicción. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Pero hay un grupo opositor que está en contra del proyecto. Los propietarios de las zonas rurales por las que pasará el tren argumentan que la vibración y el ruido de este tren los afectará. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La discusión entre los legisladores se centrará también en la término 'dominio eminente' que ha permitido que las empresas ferroviarias entren con autoridad del estado a construir las vías. Pero la empresa Texas Central dice que no es necesario hacer uso del término porque han estado negociando con los propitarios de tierras. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir El costo de la inversión privada será de 10 mil millones de dólares y creará 50 mil empleos durante su construcción, mil empleos directos y 4 mil indirectos una vez que inicie operaciones. Foto: Texas Central | Univision 0 Compartir

Los bomberos de la ciudad acudieron a desactivar manualmente cada una de las alarmas y el incidente quedó resuelto en torno a la una de la madrugada pero que causó preocupación en la población.

En tan solo 15 minutos alrededor de la medianoche, el servicio de emergencias de Dallas 911 recibió 800 llamadas que sumaron en total 4,400 desde que comenzó el incidente hasta las 3:00 am.

Los ciudadanos recurrieron a las redes sociales para preguntar el motivo de la alerta y también hubo quien se tomó con humor el ser molestado por el estridente sonido de las sirenas.



En respuesta a la avalancha de peticiones de información ciudadana el FBI también emitió un mensaje para confirmar que no había una emergencia y señaló que se debía a un “mal funcinamiento” del sistema, aunque este sábado se conoció la causa.



publicidad





Emergency sirens in #Dallas are malfunctioning. There is no severe weather in #DFW and no active emergency. — FBI Dallas (@FBIDallas) April 8, 2017



El alcalde de la ciudad, Mike Rawling, aseguró que se hará una investigación completa para encontrar a quien sea responsable de esta acción.

"Fue un ataque a nuestro sistema de notificación de emergencia, y trabajaremos para identificar y llevarle ante la justicia", indicó en un comunicado.

El alcalde señaló la necesidad de "actualizar" y "proteger mejor" la infraestructura tecnológica de la ciudad.

Funcionarios de la ciudad indicaron que están trabajando con la Agencia Federal de Gestión de Emercencias (FEMA) para crear un sistema de alertas wifi que permita enviar mensajes al teléfono celular en caso de una emergencia real.