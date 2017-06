En 1997 una profesora fue a la cárcel condenada por violar a un alumno de 13 años, tras tener dos hijas y casarse, él pide ahora el divorcio

Mary Kay LeTourneau y Vili Fualaau se hicieron famosos hace 19 años cuando tuvieron un hijo siendo ella la maestra y él su estudiante con apenas 13 años. Ahora, casi dos décadas después Fualaau (que hoy tiene 33 años) envió una demanda de divorcio a LeTourneau, de 55.

La pareja había permanecido hasta ahora unida, a pesar del comienzo escandaloso, de la orden de restricción que se le impuso a ella y de los siete años que LeTourneau pasó en la cárcel bajo cargos de violación de menor.

Todo comenzó en 1996, cuando LeTourneau y Fualaau se enamoraron en el colegio Shorewood de la ciudad de Seattle, Washington.

Ella estaba casada, tenía 34 años y cuatro hijos. ÉI tenía 13 años. En aquel momento mantuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada en 1997, momento en que fue arrestada.



Vili Fualaau has filed for legal separation from Mary Kay Letourneau, over 20 years after he first fell in love https://t.co/wNLwU40StN pic.twitter.com/Q9O3bvyT16

— Daily Mail US (@DailyMail) May 30, 2017