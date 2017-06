Una joven musulmana de 17 años es asesinada a su salida de una mezquita en Virginia

Darwing A. Martinez Torres, de 22 años fue acusado de la muerte de una adolescente de 17 años que fue reportada desaparecida este domingo, tras un altercado con el sospechoso que la golpeó en presencia de sus amigas quienes corrieron a una mezquita cercana y cuando volvieron a socorrerla, ya no estaba.

La policía de Fairfax informó que Martinez Torres fue arrestado poco después de encontrar en un estanque el cuerpo sin vida de una joven, que creen que es la misma persona que buscaban.







Las autoridades no han hecho pública la identidad la víctima hasta que se complete la autopsia, pero, según el diario The Washington Post, se trata de Nabra Hassanen, residente en la localidad de Reston, en el estado de Virginia.

La madre de la joven apunta a que puede haber sido un crimen por odio, pero la policía sigue investigando y, de momento, no tiene indicios de que haya sido un ataque xenófobo.

"Creo que tiene que ver con la forma en que estaba vestida y el hecho de que es musulmana", dijo al diario Sawsan Gazzar, madre de la joven.

Sin embargo, la portavoz de la oficina del alguacil del condado de Loudon, Aleksandra Kowalski, señaló a BuzzFeed News que, aunque era evidente que las jóvenes eran musulmanas por la forma en la que vestían, los detectives “no tienen indicios de que esto fuera motivado por el odio o un sesgo”.



La joven iba caminando con un grupo de amigas en el área de Herndon, que se cree habían ido a comer algo a algún local de comida rápida antes de iniciar el ayuno propio del mes del ramadán, cuando se inició una disputa por causas aún desconocidas con el sospechoso, quien salió del vehículo y golpeó a la víctima.

Sus amigas huyeron pero la adolescente no las siguió y cuando volvieron a socorrerla ya no estaba en el lugar. Desde el centro musulmán All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) en Sterling se avisó a las autoridades de la desaparición de la joven en torno a las 4:00 am del domingo.

Las policías de los condados de Fairfax y Loudon, en el estado de Virginia, lanzaron una búsqueda conjunta en la que participaron helicópteros, perros de rastreo y equipos de rescate.



Los restos de una joven que la policía cree que es la misma joven fueron encontrados en un estanque en la localidad de Sterling, en el estado de Virginia.

Los médicos forenses están realizando una autopsia para confirmar la identidad de la víctima y determinar la causa exacta de la muerte, aunque los detectives creen que los restos mortales pertenecen a la adolescente desaparecida.