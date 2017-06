Capturan en Tennessee a los dos presos de Georgia que mataron a los custodios y se fugaron durante un traslado

Los dos reclusos que asesinaron a disparos a sus dos custodios y luego escaparon mientras eran trasladados este martes en un autobús por una zona rural del sureste de Atlanta fueron capturados la madrugada de este viernes en Tennessee tras una ardua y larga persecución en vehículo y a pie.

El gobernador de ese estado, Nathan Deal confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.



