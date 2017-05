Obra de Basquiat se vende en más de 110 millones de dólares en una subasta

Un lienzo de Jean-Michel Basquiat marcó este jueves un nuevo récord para el autor al venderse por 110.5 millones de dólares en la subasta nocturna de arte contemporáneo realizada en Nueva York por la casa Sotheby's.

Basquiat, de padre haitiano y madre puertorriqueña, consiguió con su obra "Untitled" de 1982 una marca histórica para su corta carrera, al venderse durante una puja que se prolongó por 10 minutos, la más larga de la noche. Esa obra del pintor de Brooklyn prácticamente no aparecía en el mercado desde 1984, y en cuanto fue ofertada comenzó a trepar las cantidades de la puja en un duelo que en su última etapa se centró en solo dos personas.



El lienzo, de 1.83 metros de alto y 1.73 de ancho, que muestra un perfil con forma calavera, en pintura acrílica, lápiz graso y aerosol, marca un hito en el trabajo de Basquiat, que murió a los 27 de años de sobredosis después de una vida complicada.

Considerada como una de las obras más importantes del pintor, Basquiat compuso ese "Untitled" de 1982 cuando era prácticamente desconocido en el mundo del arte, y fue comprado por 19,000 dólares en 1984 durante una subasta por un coleccionista privado.

La venta de esta obra es histórica por la reserva en que se mantenía, en las mismas manos desde hace 33 años. Sotheby's había calculado que se vendería por unos 60 millones de dólares, y al final de la puja consiguió casi el doble.

El lienzo fue comprado por el empresario y coleccionista de arte japonés Yusaku Maezawa, fundador del gigante de comercio online Start Today. La casa Sotheby's recogió un tuit del comprador retratado junto al cuadro.



#WorldAuctionRecord Basquiat's seminal 'Untitled' work from 1982 soars to $110.5 million - after 10 minutes of bidding pic.twitter.com/fYba4RJsQR