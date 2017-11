¿Vas a comprar un reloj inteligente o zapatos con GPS?: 5 expertos te aconsejan cómo cuidar tu identidad

Monitorean tu salud, rastrean tus movimientos, vigilan la calidad de tu sueño y registran dónde has estado y lo que has visto. Los dispositivos electrónicos portátiles tienen sensores, micrófonos, GPS y cámaras que guardan información de tu vida personal, y que luego puede ser compartida y utilizada sin tu consentimiento.

A continuación algunas recomendaciones de expertos para que limites los riesgos y no caigas en manos de piratas informáticos o de empresas inescrupulosas.

Antes de comprar un dispositivo

Investiga qué datos recopila el dispositivo, cómo se almacenan, quién podría tener acceso a esa información, si existe la opción de darse de baja y qué tipo de amenazas podría representar para tu seguridad. Lee las reseñas en internet, la página web y noticias sobre el producto.

Datos recopilados por un Fitbit se han utilizado ya en los tribunales. A principios de este año, por ejemplo, fueron usados para respaldar una acusación de homicidio en un caso de Connecticut. "Alguien que mire una semana de sus datos podría saber cuándo está en su hogar, cuando está durmiendo, cuando está en el trabajo, si hace ejercicio, si es un conductor seguro, y así sucesivamente. Puede estar bien que Fitbit sepa esta información sobre usted. Pero, ¿qué pasa con su compañía de seguros?", pregunta la abogada Tatiana Melnik, especialista en tecnología, seguridad y propiedad intelectual.



Apenas abras la caja

Cambia la contraseña con la que vino el aparato inmediatamente después de comprarlo. Escoge una con números, letras en altas, bajas y símbolos. Cada cuenta y dispositivo que posee debería tener una contraseña diferente.

Si no se puede cambiar la clave y no se puede actualizar el software deberías desconfiar de la seguridad del equipo, señala Jennifer Duffourg, vocera de Symantec, una compañía de seguridad cibernética que asesora a organizaciones, gobiernos y personas.

Duffourg dijo a Univision Noticias que lo más importante para garantizar que un dispositivo portátil sea confiable es que transmita de manera segura cualquier dato personal y que el almacenamiento de la información sea cifrado. "Desafortunadamente, muchos proveedores de dispositivos portátiles todavía no ven la seguridad como una característica importante y, a menudo, no la tienen en la lista de prioridades durante su desarrollo. Como usuario, podemos influir en nuestro perfil de riesgo seleccionando dispositivos seguros, tomando decisiones conscientes sobre las cuentas que vinculamos al dispositivo y configurándolas para asegurar nuestras necesidades", agregó.



Datos recopilados por un Fitbit se han utilizado en casos legales. Dave Kotinsky / Getty Images for Fitbit

Trata de evitar que se compartan tus datos

¿Qué puede hacer un usuario si no desea que su información se venda o se haga pública? Tim Bajarin, presidente de Creative Strategies Inc., una consultora en el campo de las computadoras personales y tecnología de consumo, recomienda que si la aplicación o el dispositivo permiten compartir sus datos, es mejor marcar esa casilla.

El especialista añade que el mayor riesgo se corre con un dispositivo portátil, con un micrófono o una cámara, pero si un GPS es hackeado puede informarle a alguien dónde se encuentra. "En ese sentido, todos son riesgosos", explicó.

Si tienes que usar el monitor en tu trabajo

Alrededor de 202 millones de monitores electrónicos portátiles fueron entregados por empresas en 2016 y esa cifra aumentará a más de 500 millones en 2021, según predicciones del grupo de marketing ABI Research.



"En el lugar de trabajo, la gente debería preguntarse: ¿qué información está recopilando mi gerente/cliente/empleador, cómo y por qué? ¿Cómo se almacenan estos datos y por cuánto tiempo? ¿Quién tiene acceso a esta información y por qué? ¿Puedo obtener mis datos y usarlos, por ejemplo, en una evaluación?", dijo a Univision Noticias la doctora Phoebe V. Moore, del Departamento de Ley y Política de la School of Law Middlesex University London.

En una oportunidad, un operador de almacén le comentó a Moore que había visto documentos que contenían datos sobre los trabajadores que no coincidían con los de los brazaletes portátiles que se habían utilizado como justificación para despedir a algunas personas.

Reconocer que es poco lo que se puede hacer

"Como el marco legal en torno al intercambio de datos no está completamente establecido, no hay mucho que un usuario pueda hacer aparte de optar por no usar un producto o servicio ponible", dice el doctor Emmanuel Tsekleves, director del laboratorio de diseño, salud y tecnología de Lancaster University. Por ejemplo, al comprar y usar un producto portátil, como monitores de actividad física, el usuario está de hecho aceptando que sus datos sean almacenados, usados y compartidos por la compañía del producto y por terceros. "En la mayoría de los casos, desafortunadamente, esto no se presenta con claridad y la mayoría de los usuarios no están al tanto de esto al comprar un producto o servicio ponible", agrega.



Mozilla Foundation desarrolló una guía que indica si un dispositivo portátil puede espiarte, qué información puede guardar sobre ti y su política de privacidad. Si tienes alguna consulta o quieres dejar tu propia reseña, también puedes hacerlo a través de su plataforma. En este momento algunos de los nuevos aparatos evaluados por ellos son: el Cepillo de dientes Oral-B Genius Pro 8000, el termómetro inteligente para el oído Kinsa o el reloj Fitbit Surge.





