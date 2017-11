Cómo puede proteger mejor su identidad online



"Nunca use las mismas credenciales para acceder a distintas páginas de internet. No las use en sitios de poca importancia y menos en sitios con datos importantes como bancos, tarjetas de crédito y páginas con datos de su salud", recomienda Yuda Saydun, empresario de la industria tecnológica y asesor de compañías en materia de seguridad digital.

El especialista también aconseja no usar en contraseñas palabras que estén en el diccionario, ni secuencias de números, ni términos que se puedan adivinar fácilmente como canciones de moda o clubes deportivos.

¿Cómo establecer preguntas de seguridad más efectivas? Saydun sugiere seleccionar preguntas con respuestas que pocas personas conozcan acerca de usted, que sean fáciles de adivinar o de encontrar en las redes sociales.





Esta historia fue producida con el apoyo de Mozilla Foundation como parte de la alianza ‘Privacy Not Included’ (Privacidad no incluida).