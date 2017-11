A prueba de hackers: todo lo que necesitas saber para mantener tu teléfono seguro

¿Tu teléfono se recalienta? ¿Se abren ventanas en tu navegador sin tu consentimiento? ¿Recibes llamadas de tus amigos ofendidos por mensajes que no has enviado? ¿Tu plan de datos se consume en menos tiempo que en meses anteriores? ¿Están apareciendo cargos en tu tarjeta de crédito por compras que no has realizado? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, es probable que tu teléfono haya sido vulnerado.

Nuestros dispositivos móviles están siempre conectados a diferentes redes de manera intermitente. Primero, desde la empresa proveedora de tu plan de datos. Luego, con las diferentes redes de wifi públicas, sin protección por contraseña, a las que te puedes conectar de forma gratuita; o también a través de la tecnología Bluetooth. La conexión a estas redes es automática la mayor parte del tiempo. Rara vez estamos atentos a cuándo sucede. Pero son esas redes no seguras las que nos exponen a los ataques cibernéticos, que nos pueden convertir en víctimas de los hackers que constantemente están buscando información de la que puedan sacar el mejor provecho.



publicidad

Igualmente, si visitas páginas web o descargas aplicaciones de procedencia dudosa, corres los mismos riesgos de exponer tus datos que cuando conectas tu teléfono a un puerto USB de un dispositivo desconocido o no protegido.

Para tomar medidas adecuadas y efectivas de seguridad en tu teléfono, lo primero que debes hacer es identificar si fue o no intervenido por piratas informáticos. Luego, más allá del daño causado, debes tomar medidas para que esto no vuelva a suceder.

¿Cómo puedes saber si tu teléfono fue hackeado?

Hay muchos tipos de delitos. Y estas son las señales más comunes de que tu teléfono ha sido vulnerado por un habilidoso hacker:





Recalentamiento. Puede existir un malware funcionando en segundo plano que ocasione esta subida de temperatura. Descarga rápida de la batería. Si el teléfono tiene más de un año es normal que suceda. Si no, también una aplicación podría estar ejecutándose, causando así este mayor consumo de la pila. Aparición de ventanas emergentes. Buscan llevarte hasta un link o una conexión peligrosa, de la misma forma que la aparición en el historial de tu navegador de algunas direcciones web que nunca has visitado. Envío de mensajes a tus contactos. De esta manera el virus busca más víctimas a través de tu directorio telefónico. Cargos a tu tarjeta de crédito. El hacker ya hizo de las suyas y está haciendo compras con tus instrumentos de pago. Consumo acelerado de tus datos. Si tu plan de telefonía está durando menos que en meses anteriores o en tu factura aparecen consumos que nunca hiciste. Registro de llamadas desconocidas. Si en el historial de llamadas te aparecen números que nunca has utilizado, también tienes un código malicioso en acción. Descarga de aplicaciones desconocidas. Algo tampoco está bien cuando comienzan a aparecer aplicaciones que nunca instalaste en tu móvil. Tu teléfono se apaga sin razón. Una de las señales más claras de que estás siendo víctima de un virus informático. Interrupción de tus llamadas. Si ya te ha pasado y tu proveedor no puede determinar por qué se caen tus llamadas, claramente hay un hacker tratando de acceder a tu sistema.

Si visitas páginas web o descargas aplicaciones de procedencia dudosa, corres los mismos riesgos de exponer tus datos que cuando conectas tu teléfono a un puerto USB de un dispositivo desconocido o no protegido. Atsushi Tomura/Getty Images





Los virus más comunes en los smartphones

Los virus son variados. Estos son los más populares, según los expertos de Solve Your Tech, una publicación online de tecnología que explica cómo aprovechar al máximo tus dispositivos electrónicos:





Malware: Es el más común de los virus en los celulares. Es un software malicioso que puede ocasionar el colapso del sistema operativo y la fuga de datos personales.

Es el más común de los virus en los celulares. Es un software malicioso que puede ocasionar el colapso del sistema operativo y la fuga de datos personales. Troyano (Trojan): Un tipo de malware que se adhiere a una aplicación legítima, pero que cuando se activa puede robarte información confidencial de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Puede secuestrar tu navegador, enviar SMS sin tu permiso, desactivar aplicaciones e, incluso, paralizar tu teléfono. Es altamente peligroso. Los más famosos son Skulls y Hummer.

Un tipo de malware que se adhiere a una aplicación legítima, pero que cuando se activa puede robarte información confidencial de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Puede secuestrar tu navegador, enviar SMS sin tu permiso, desactivar aplicaciones e, incluso, paralizar tu teléfono. Es altamente peligroso. Los más famosos son Skulls y Hummer. Adware y Spyware: Este virus con apariencia de aplicación legal, una vez instalado se ocupa de reunir tus datos (historial de navegación, hábitos de mensajería, ubicación, contactos, descargas y preferencias), para mandárselos a un tercero que casi siempre es una compañía de publicidad.

Este virus con apariencia de aplicación legal, una vez instalado se ocupa de reunir tus datos (historial de navegación, hábitos de mensajería, ubicación, contactos, descargas y preferencias), para mandárselos a un tercero que casi siempre es una compañía de publicidad. Suplantación de identidad: Según Solve Your Tech, este tipo de malware imita los procesos de autenticación para ingresar a datos de cuentas bancarias y robarte los datos para hacer uso de ellos.

Según Solve Your Tech, este tipo de malware imita los procesos de autenticación para ingresar a datos de cuentas bancarias y robarte los datos para hacer uso de ellos. Ransomware: Este virus desactiva tu teléfono para que pagues un rescate y puedas recuperar su control.

Este virus desactiva tu teléfono para que pagues un rescate y puedas recuperar su control. Gusano (Worm): Este virus se puede propagar a través de SMS, MMS y Bluetooth. Dicen que lo peligroso de él es que no necesita de ti para activarse y robar tu información.

Consejos para que tu teléfono sea a prueba de hackers:

Incorpora estos buenos hábitos y no te conviertas en otra víctima de estos delincuentes informáticos. Convierte la seguridad de tu smartphone en una prioridad.



publicidad





Controla el acceso de tu dispositivo. Bloquea la pantalla con una contraseña. Instala un antivirus confiable y altamente calificado, para hacer escaneos periódicos del dispositivo. Activa una aplicación para localizar, bloquear y borrar tu teléfono en forma remota. Mantén el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Descarga aplicaciones sólo de las tiendas oficiales (Apple Store o Google Play). Evita contenidos de terceros o desconocidos. Desinstala las aplicaciones que no estés usando. Haz respaldos de seguridad de tus datos con frecuencia. Desactiva la conexión automática a las redes inalámbricas (Wifi y Bluetooth). Son muy usadas por los hackers para acceder a los teléfonos. Comprueba los estados de cuenta de tus tarjetas de débito y crédito para detectar pagos que no hayas realizado y puedas cancelarlo en los lapsos establecidos. Evita descargar archivos de usuarios desconocidos y, sobretodo, no hagas clicks en links que ofrecen tentadoras ofertas. Cuando estés en el navegador asegúrate de que las páginas que visitas usan el protocolo HTTPS, porque son más seguras.

Estos consejos no van a evitar que tu teléfono sea vulnerado, pero al menos reducirás las probabilidades de que esto pase.



Antivirus para tu teléfono

Sí. Aunque no estemos acostumbrados a usarlos, los antivirus para smartphones existen. Para los dos grandes sistemas operativos más conocidos. Estos son los que han sido mejor valorados por medios especializados. Te presentamos diez opciones para que escojas la que más te convenga.



publicidad

1. BitDefender Mobile Security

Una aplicación de seguridad que ofrece protección completa contra malwares, según Tom’s Guide, además de presentar un impacto mínimo en el rendimiento del teléfono.

2. Trend Micro Mobile Security & Antivirus

De acuerdo con Digital Trends, tiene una tasa de detección de virus de 99.9%. Ofrece herramientas adicionales que ayudan a economizar batería y memoria, además de un escáner de privacidad para Facebook. Tiene versión gratuita.



Es recomendable desactivar la conexión automática a las redes inalámbricas (Wifi y Bluetooth). iStock



3. Avira Antivirus Mobile Security

Este antivirus clasifica la información de tu teléfono para decirte cuánto puedes confiar en tus datos. Technofizi menciona que tienen integrado un protector de identidad que comprueba regularmente si las direcciones de correo electrónico de tu lista de contactos han estado involucradas delitos informáticos.

4. McAffee Mobile Security & Power Booster Free

McAfee es una marca líder de la industria de software antivirus. InformedMag asegura que cuenta con muy buenas funciones gratuitas entre las que destacan el seguimiento a un teléfono perdido, además del bloqueo y borrado remoto. Puede, incluso, tomar una foto del ladrón.

5. Webroot Internet Security Complete + Antivirus

Según InformedMag, es la solución más completa para cualquier plataforma. Ofrece escaneos rápidos, respaldo automático, almacenamiento en línea y protección contra el robo de identidad, entre otras bondades.



publicidad

6. AVAST Mobile Security

Esta aplicación ha sido calificada como una de las mejores en Google Play. Android Authority destaca en su servicio el escaneo de aplicaciones, la protección en tiempo real y efectivas funciones antirrobo

7. Lookout Security & Antivirus

Para Tom’s Guide, esta es una aplicación de buen rendimiento y muy popular entre los usuarios de Android, especialista en la protección de identidad.

8. Norton Mobile Security

De las tradicionales, una de las mejores. En opinión de Tom’s Guide, la protección contra malware es excelente, al igual que sus bloques de texto y de llamadas, además de todos sus respaldos.

9. 360 Mobile Security

A diferencia de todas las aplicaciones antivirus, en Technofizi la tienen como una de las mejores detectando malwares y troyanos. Monitorean el uso de tus datos y un optimizador de funcionamiento.

10. Kaspersky Mobile Antivirus

A pesar del incómodo episodio de la descarga accidental de información clasificada de la NSA, Kaspersky Lab tiene muy buena reputación en materia de antivirus. Por eso TechRadar incluye las aplicaciones de esta empresa rusa entre las mejores del mercado. Son buenos detectando malware y bloqueando vínculos maliciosos.

Esta historia fue producida con el apoyo de Mozilla Foundation como parte de la alianza ‘Privacy Not Included’ (Privacidad no incluida).